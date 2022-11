Emiciclo. Di Benedetto su norma revisione Comunità montane

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

(ACRA) – “Ci chiediamo se la norma di cui si è discusso oggi in Prima Commissione, che vorrebbe far confluire le Comunità Montane in Unione di Comuni, serva esclusivamente per far uscire dalla fase della liquidazione le vecchie Comunità Montane o se c’è la vera necessità di favorire un processo di maggior aggregazione degli enti locali – precisa il comunicato. Vorremmo spiegazioni sul perché di una norma per l’istituzione dell’Unione, dato il fatto che, con l’attuale legislazione i Comuni sono già in condizione di decidere autonomamente se e come creare aggregazioni – Per capire se questa legge trova una condivisione a livello locale, e risponde a delle effettive necessità del territorio, è importante il massimo coinvolgimento delle Municipalità ed in particolar modo dei Sindaci – Ci chiediamo inoltre quale sarà il reale impegno finanziario della Regione – ” Lo dichiara il consigliere regionale, Capogruppo di Legnini Presidente, Americo Di Benedetto – riporta testualmente l’articolo online. “Non vogliamo”, conclude il Consigliere, “che questa sia una manovra utile solo a porre fine ad una fase liquidatoria delle Comunità Montane che non è mai giunta a conclusione”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it