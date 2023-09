Emiciclo. Di Benedetto su scomparsa dell’attivista Petrilli

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “La scomparsa di Giulio Petrilli ci rattrista molto, se ne va un uomo che lascia un vuoto profondo nel campo politico cittadino, sempre a difesa dei diritti dei più deboli, specie di chi, come lui, ha subito e continua a subire quotidianamente un’ingiusta carcerazione detentiva e l’ulteriore onta di non vedersi risarcito una volta accertata”. Così intervengono In una nota congiunta il consigliere regionale Americo Di Benedetto, i consiglieri comunali de ”Il Passo Possibile” Elia Serpetti, Emanuela Iorio, Alessandro Tomassoni, Massimo Scimia e il presidente dell’Associazione civico-politica Fabrizio Ciccarelli – “Di Giulio, mancheranno la tenacia del suo impegno radicale, le sue proteste civili e mai violente, nel pieno rispetto dello Stato democratico e della Costituzione, la ferma responsabilità di far proprie quelle battaglie da lui ritenute sempre giuste, eticamente corrette e, soprattutto, moralmente doverose, e questo lo distingueva dai più. Un forte abbraccio di cordoglio e la nostra sentita vicinanza giungano alla famiglia Petrilli”. (com/red)

