Emiciclo. Di Benedetto sulla scomparsa di Giuseppe Lettere

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “La scomparsa di Giuseppe Lettere lascia un vuoto profondo nella nostra comunità, ricordato in queste ore per essere stato un rappresentante di spicco nella vita politica abruzzese negli anni 80-90, appartenente alla Democrazia Cristiana e ricoprendo, fra gli altri, i ruoli apicali di Consigliere regionale e Assessore regionale all’Agricoltura – si legge sul sito web ufficiale. Un’opera preziosa e appassionata la sua anche nel mondo sindacale a livello locale e nazionale”. E’ quanto affermano in una nota congiunta il consigliere regionale Americo Di Benedetto, i consiglieri comunali de ”Il Passo Possibile” Elia Serpetti, Emanuela Iorio, Alessandro Tomassoni, Massimo Scimia e il Presidente dell’Associazione civico-politica Fabrizio Ciccarelli – precisa la nota online. “Ricordando il suo prezioso impegno per il territorio aquilano e abruzzese, nel giorno della sua scomparsa il pensiero affettuoso e il nostro abbraccio giungano sentitamente ai figli Carla, Giampiero e Enrico e all’intera famiglia Lettere” – il cordoglio unanime di Americo Di Benedetto e di tutto “Il Passo Possibile”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it