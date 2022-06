Emiciclo. Di Gianvittorio: “Un parco dinosauri a Notaresco”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– È stato inaugurato questa mattina il parco a tema “Abruzzo Sauro” presso il parco Simon Bolivar, alla presenza del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, dell’assessore regionale con delega al turismo, Daniele D’Amario, del presidente della Provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, del consigliere regionale Antonio Di Gianvittorio e del consigliere Manuele Marcovecchio – recita il testo pubblicato online. Il parco tematico, finanziato con fondi regionali, ospita oltre dieci specie di dinosauri differenti, realizzati dall’Azienda leader nel settore GeoModel. I modelli sono realizzati in fibra di vetro e rappresentano fedelmente, in scala 1 a 1 quella che era la fisionomia dei dinosauri, arrivando a toccare quasi i 10 metri d’altezza – viene evidenziato sul sito web. Abruzzo Sauro sarà aperto fino al 25 settembre con ingresso gratuito; situato al centro del comune di Notaresco, è pronto ad accogliere tutti coloro che vorranno trascorrere una giornata indimenticabile tra i sentieri che circondano i dinosauri, accompagnati da colonne sonore di sottofondo che rendono il clima ancor più affascinante – recita la nota online sul portale web ufficiale. “I turisti – spiega Di Gianvittorio – saranno accolti da un calore umano esclusivo, infatti, tutte le attività commerciali locali si sono messe a disposizione affinché i visitatori possano trovare offerte vantaggiose di ristoro e pernottamento – recita il testo pubblicato online. Negli ultimi anni, l’offerta turistica di Notaresco, borgo medioevale arroccato sulla collina a due passi dal mare, è cresciuta notevolmente, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, portandolo ad essere una delle mete abruzzesi più frequentate per coloro che sono alla ricerca di tradizioni ed autenticità. Questo obiettivo è stato raggiunto grazie agli sforzi compiuti dall’Amministrazione nella promozione del territorio e grazie alle capacità umane ed imprenditoriali degli operatori del settore, i quali hanno puntato sulla cultura dell’ospitalità come leva per lo sviluppo locale” ha sottolineato Di Gianvittorio (com/red).

- Pubblicità -

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it