Emiciclo. Di Marco: A Elice arrivano altri due medici e grazie alla nostra mobilitazione

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “La notizia di una imminente delibera regionale che modificherà i criteri che identificano le zone disagiate ai fini di una più equa distribuzione dei medici di base sui territori, è un risultato molto importante ottenuto dall’interpellanza sui medici vacanti in quel di Elice e dalla mobilitazione intrapresa anche per altri Comuni in sofferenza – L’assessore Verì nel rispondermi ha anche annunciato buone notizie per Elice, dove saranno disponibili due medici non massimalisti che su suo impulso la Asl di Pescara ha contattato e che opereranno entrambi con i propri studi nel Centro polivalente comunale don Renato Trabucco di via Marconi – precisa la nota online. Si tratta dei dottori Valloreo e Marcantonio che operano già, il primo, a Città Sant’Angelo, Cepagatti, Nocciano e Rosciano e la seconda a Civitaquana e Nocciano – Dobbiamo ora capire in quante ore settimanali si potrà quantificare la loro disponibilità, ma quella ottenuta è senz’altro una risposta positiva alle istanze della comunità e nostre”, così il consigliere regionale Antonio Di Marco dopo la risposta data all’interpellanza presentata sul tema dall’assessore regionale alla Sanità. “Sono lieto del fatto che si è finalmente compreso che il problema non è solo tecnico, ma sociale e che oltre ai numeri bisogna guardare alle persone e avere la volontà e anche la forza di intervenire in modo proattivo, cioè con provvedimenti capaci di dare risposte più efficaci alle mutate condizioni dei territori – sottolinea Di Marco – . Il problema c’è, le situazioni scoperte come Elice sono tantissime, è sicuramente arrivato il momento di passare alle soluzioni effettive, applicando la legge e magari intervenendo sui bandi Asl in modo che assicurino una maggiore presenza del medico di base nel luogo indicato dall’avviso e dove c’è un’utenza più fragile e con meno possibilità di spostarsi – L’annuncio di una delibera di Giunta che renderà più stringenti i criteri per definire il grado di bisogno dei territori, è segno che il confronto aperto sul tema è costruttivo e va oltre la contrapposizione politica – viene evidenziato sul sito web. Sono felice di aver potuto supportare la richiesta della comunità di Elice, ma resto vigile, perché tutto proceda come annunciato oggi in aula”. (com/red)

