venerdì, Ottobre 24, 2025
Politica

Emiciclo. Di Marco: AbbaCantieri, domani il primo appuntamento ad Abbateggio

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Domani, sabato 25 ottobre, ad Abbateggio si terrà il primo appuntamento di ‘AbbaCantieri’, un momento di incontro e confronto tra professionisti, cittadini e amministratori dedicato ai grandi temi che attraversano la quotidianità delle comunità abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di dialogo concreto e partecipato, in cui discutere insieme di aree interne, infrastrutture, riforme, sanità e sociale, raccogliendo punti di vista, proposte e contributi da parte di chi vive e opera sul territorio – L’appuntamento di Abbateggio rappresenta il primo di una serie di incontri territoriali, pensati per raccogliere esperienze, ascoltare le comunità e costruire insieme una visione di sviluppo equa, moderna e inclusiva”. “Vogliamo costruire un quadro reale della situazione e individuare proposte, prospettive e progetti capaci di rendere la nostra regione più efficiente, più vicina ai bisogni delle persone e con servizi davvero accessibili a tutte le aree dell’Abruzzo» – dichiara Antonio Di Marco – . Abbiamo coinvolto 100 relatori eccezionali, rappresentanti istituzionali, professionisti, categorie, privati cittadini, perché durante l’incontro si parlerà di scuola, servizi, turismo e sanità pubblica, ma anche di infrastrutture e di possibili riforme delle leggi e delle normative regionali, per affrontare insieme le sfide che l’Abruzzo ha di fronte – si apprende dalla nota stampa. Problematiche che riguardano la società comune e che richiedono alla politica attenzione e soluzioni – aggiunge la nota pubblicata. In tal senso AbbaCantieri sarà un laboratorio di idee e di partecipazione – Crediamo che solo dal confronto diretto possano nascere soluzioni condivise e sostenibili per il futuro della nostra regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lavoriamo insieme per l’Abruzzo”. (com/red) 

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

