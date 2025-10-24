Emiciclo. Di Marco: AbbaCantieri, domani il primo appuntamento ad Abbateggio

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Domani, sabato 25 ottobre, ad Abbateggio si terrà il primo appuntamento di ‘AbbaCantieri’, un momento di incontro e confronto tra professionisti, cittadini e amministratori dedicato ai grandi temi che attraversano la quotidianità delle comunità abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di dialogo concreto e partecipato, in cui discutere insieme di aree interne, infrastrutture, riforme, sanità e sociale, raccogliendo punti di vista, proposte e contributi da parte di chi vive e opera sul territorio – L’appuntamento di Abbateggio rappresenta il primo di una serie di incontri territoriali, pensati per raccogliere esperienze, ascoltare le comunità e costruire insieme una visione di sviluppo equa, moderna e inclusiva”. “Vogliamo costruire un quadro reale della situazione e individuare proposte, prospettive e progetti capaci di rendere la nostra regione più efficiente, più vicina ai bisogni delle persone e con servizi davvero accessibili a tutte le aree dell’Abruzzo» – dichiara Antonio Di Marco – . Abbiamo coinvolto 100 relatori eccezionali, rappresentanti istituzionali, professionisti, categorie, privati cittadini, perché durante l’incontro si parlerà di scuola, servizi, turismo e sanità pubblica, ma anche di infrastrutture e di possibili riforme delle leggi e delle normative regionali, per affrontare insieme le sfide che l’Abruzzo ha di fronte – si apprende dalla nota stampa. Problematiche che riguardano la società comune e che richiedono alla politica attenzione e soluzioni – aggiunge la nota pubblicata. In tal senso AbbaCantieri sarà un laboratorio di idee e di partecipazione – Crediamo che solo dal confronto diretto possano nascere soluzioni condivise e sostenibili per il futuro della nostra regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lavoriamo insieme per l’Abruzzo”. (com/red)

