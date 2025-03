Emiciclo. Di Marco: Abruzzo sul podio nel Torneo dei Borghi più belli d’Italia

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:(ACRA9 – L’Abruzzo sul podio nel 1° Torneo Nazionale di Padel dei Borghi più belli d’Italia che si è svolto dal 14 al 16 marzo 2025 a Bagno di Romagna, cittadina termale nel cuore dell’Appennino Tosco-Romagnolo – Lo comunica il consigliere regionale e presidente Associazione I Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise Antonio Di Marco – riporta testualmente l’articolo online. “Sono molto soddisfatto che l’iniziativa del torneo di padel riservato ai Borghi più belli d’Italia abbia riscontrato molte adesioni e animato grande entusiasmo nei partecipanti – dichiara Di Marco – Giornate di sport come quelle organizzate a Bagno di Romagna possono rappresentare davvero utili opportunità da un punto di vista turistico, sociale ed economico per i territori che le accolgono ed il mio auspicio è che nelle prossime edizioni anche l’Abruzzo e il Molise, contando già di numerose strutture sportive dedicate al padel, possano prepararsi ad ospitare manifestazioni come questa”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it