Emiciclo. Di Marco con D’Addazio su attività reparti di Ortopedia a Popoli Terme e Penne

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Accogliamo con favore la disposizione della Asl di Pescara che prevede il ripristino e il chiarimento delle attività nei reparti di Ortopedia degli ospedali di Penne e Popoli Terme, che verrà comunicata domani ai presidi – Si tratta di un passo importante, emerso oggi durante i lavori della Commissione regionale Sanità, alla presenza del direttore sanitario della Asl di Pescara, Rossano Di Luzio, che ha accolto le nostre sollecitazioni e quelle dei territori sul provvedimento che aveva creato confusioni e allarme circa le intenzioni della Asl”, riferiscono i consiglieri Antonio Di Marco, firmatario della richiesta di una Commissione Vigilanza sul tema e di una risoluzione che chiedeva il ripristino delle attività e Leonardo D’Addazio, che aveva chiesto la convocazione della Commissione Sanità di ieri sul provvedimento – riporta testualmente l’articolo online. “L’atto portato in Commissione da Di Luzio, chiarisce come intendere la rimodulazione degli interventi ortopedici programmati, in linea con i posti letto – spiegano i consiglieri – . Fatta chiarezza sulle intenzioni, auspichiamo che rientri anche il gravissimo disagio causato a centinaia di cittadini in attesa di operazioni come protesi, tunnel carpale, menischi lesionati e altri interventi essenziali per la qualità della vita, con il rischio di colpire sia l’attività di due strutture fondamentali per decongestionare il Pronto soccorso di Pescara e sia i pazienti – precisa la nota online. Infatti in questi giorni i ricoveri programmati sono rimasti sospesi senza alcuna comunicazione formale di blocco delle attività, causando sedute ortopediche disertate e i pazienti costretti a rivolgersi altrove o rinviare interventi non più procrastinabili – Anche nella giornata di ieri, a Penne come a Popoli, si è operato soltanto in regime d’urgenza – viene evidenziato sul sito web. Ora – concludono Di Marco e D’Addazio – prendiamo atto con senso di responsabilità della nuova disposizione, che accoglie anche la nostra richiesta di coinvolgere preventivamente i sindaci nelle decisioni che riguardano i territori, cosa di cui ringraziamo la Asl. È fondamentale che il ripristino venga attuato con immediatezza e chiarezza, perché i cittadini meritano risposte concrete e cure adeguate, senza ulteriori ritardi o penalizzazioni”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it