Emiciclo. Di Marco denuncia ad Anas criticità strutturali del Ponte sul fiume Orta

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:05 dicembre 2025 – 15:45- “Servono verifiche e risposte da parte di Anas sullo stato dei lavori in corso sul Ponte sul fiume Orta, nella frazione Piano d’Orta del Comune di Bolognano – recita il testo pubblicato online. Ho condensato in una lettera al responsabile regionale ANAS, Paolo Testaguzza, le preoccupazioni a fronte di una serie di segnalazioni raccolte nei giorni scorsi e relative al cantiere avviato nel dicembre 2024 per lavori di messa in sicurezza e adeguamento tecnico-strutturale dell’infrastruttura, partiti come urgenti e indifferibili per ammissione dell’ANAS stessa, ma col tempo sottoposti a rallentamenti, riduzione del personale e criticità potenzialmente rilevanti che non possono sussistere per un intervento di questa importanza”, così il consigliere regionale Antonio Di Marco, vicepresidente della Commissione Ambiente, Infrastrutture e Territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. La richiesta è stata trasmessa anche al Prefetto di Pescara affinché, per quanto di competenza, possa vigilare e sovrintendere alle verifiche necessarie, in applicazione del Codice della Protezione Civile, a tutela dell’incolumità pubblica – si legge sul sito web ufficiale. “Ho ritenuto di attivarmi, facendone partecipe anche il sindaco di Bolognano Agapito Grossi, soprattutto a fronte della segnalazione secondo cui, durante le lavorazioni, sarebbero stati tagliati longitudinalmente i ferri di collegamento della “gabbia” del ponte nella sezione attualmente interessata dal cantiere – spiega Di Marco – Una circostanza che, se confermata, potrebbe avere impatti significativi sulla staticità della struttura, che quotidianamente viene attraversata da un elevato flusso di veicoli, compresi mezzi pesanti – aggiunge la nota pubblicata. Ritengo necessario verificare immediatamente se tali interventi possano aver compromesso la sicurezza del ponte e, di conseguenza, quella di automobilisti e cittadini, non possiamo permetterci incertezze su un’opera strategica e molto trafficata – si apprende dal portale web ufficiale. Ho chiesto anche un sopralluogo immediato da parte degli enti competenti, insieme a una relazione tecnica dettagliata che chiarisca: lo stato attuale della struttura; l’effettiva esecuzione delle lavorazioni; l’eventuale presenza di criticità generate dalle modalità operative adottate; un cronoprogramma aggiornato e i tempi stimati per il completamento dell’intervento – aggiunge testualmente l’articolo online. Attività da effettuare subito, perché un’eventuale nevicata potrebbe rendere la viabilità ulteriormente critica, con potenziali ripercussioni sulla sicurezza e sull’accessibilità del tratto – aggiunge testualmente l’articolo online. La richiesta è stata trasmessa anche al Prefetto di Pescara affinché, per quanto di competenza, possa vigilare e sovrintendere alle verifiche necessarie, in applicazione del Codice della Protezione Civile, a tutela dell’incolumità pubblica – si legge sul sito web ufficiale. La comunità ha bisogno di garanzie immediate: trasparenza, sicurezza e tempi certi sui lavori devono essere una priorità assoluta”. (com/red)

