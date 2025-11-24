Emiciclo. Di Marco: docenti scuole ASP di Cepagatti e Abbateggio senza stipendio. Caso in Vigilanza

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:24 novembre 2025 – 15:08- “Raccolgo con molta preoccupazione la segnalazione del sindacato UGL riguardo agli stipendi non corrisposti ai docenti delle scuole dell’infanzia paritarie di Cepagatti e Abbateggio, entrambe a titolarità dell’ASP 1 Pescara – viene evidenziato sul sito web. Una situazione che rischia di compromettere il corretto svolgimento dell’attività formativa e che crea gravi difficoltà economiche e personali agli insegnanti coinvolti”, dichiara il consigliere regionale Antonio Di Marco, vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio – recita il testo pubblicato online. “Il mancato pagamento va avanti da mesi e per capire quale ostacolo ci sia ho inviato una richiesta formale inviata oggi alla Commissione di Vigilanza, perché ci sia un intervento immediato – Resta difficile comprendere – prosegue Di Marco – come, nonostante la presenza di numerosi bandi e risorse disponibili per molte attività, si possa lasciare senza il giusto compenso proprio le figure apicali della formazione scolastica – È un fatto inaccettabile per la dignità dei lavoratori, oltre che un danno per le comunità educative – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per questo ho chiesto che in Commissione vengano ascoltati tutti i soggetti coinvolti e si possa giungere rapidamente a una soluzione: UGL, il Commissario dell’ASP 1 Emiliano Di Genova e l’Assessore regionale all’Istruzione Roberto Santangelo – recita il testo pubblicato online. Sanità, istruzione e lavoro – conclude Di Marco – sono ambiti fondamentali della vita delle persone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Se li lasciamo degradare, lasciamo solo e isolato il territorio, soprattutto le comunità più piccole e fragili – precisa il comunicato. Serve responsabilità da parte di tutti per ristabilire dignità ai docenti e garantire un futuro solido alle nostre scuole”. (com/red)

