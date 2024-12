Emiciclo. Di Marco: domani con Pina Picierno per parlare di ferrovia e terme di Caramanico

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Affideremo simbolicamente alla vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno due problemi grandi e importanti per il territorio, quello della velocizzazione della ferrovia Roma-Pescara e lo stallo sul futuro delle Terme di Caramanico – Lo faremo domani, sabato 21 dicembre, durante una giornata che, su mio invito, lei ci dedicherà, attraverso due incontri: alle 12 a Manoppello, nella sala parrocchiale di via della Stazione; alle 16.30 a Caramanico, nella sala del Consiglio comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Affronteremo una discussione essenziale e capace di darle cognizione piena dello stato dell’arte su entrambi gli argomenti, perché possa farsene promotrice in sede europea, attraverso gli strumenti e gli organismi più idonei a rappresentare il diritto della comunità ad avere soluzione per ambo i casi”. Lo annuncia il consigliere regionale PD, vicepresidente della Commissione Ambiente, Antonio Di Marco – “Il format sarà quello del dialogo con il territorio, accoglieremo una delle massime autorità europee, con i sindaci e i rappresentanti delle comunità interessate, dando loro una voce che non hanno avuto nella fase delle decisioni – spiega Di Marco – . È importante imprimere al discorso della ferrovia un nuovo percorso utile alla popolazione e alle istituzioni interessate, perché il progetto si faccia senza danneggiare né l’ambiente, né la vita e gli investimenti della gente che vive e lavora lungo il tracciato da sempre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non è impossibile, anzi, grazie al confronto aperto in Commissione Vigilanza, per la prima volta RFI ha dialogato con il Consiglio regionale, rivelando anche progetti non condivisi pubblicamente con i territori e le istituzioni – aggiunge la nota pubblicata. In quella sede si è aperta la possibilità di rovesciare l’azione di cantiere, iniziando dalla Marsica, dove ci sono l’attenzione e i numeri giusti, per procedere senza la resistenza del territorio, ipotesi che interessa anche orecchi importanti della maggioranza di governo regionale – Lo faremo a Manoppello, affidando lo stato dell’arte alla Picierno perché supporti il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo che il comitato cittadino COMFERR ha inoltrato sull’impatto dell’opera – La seconda tappa sarà Caramanico, perché è inaccettabile che un comprensorio resti ancora senza le sue storiche terme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La vicenda del complesso Terme-Réserve grida vendetta, l’attendismo della Regione ha fatto tramontare un modello di sviluppo turistico ed economico, efficace perché alimentato dalle forze territoriali che ne sono state maestranza e motore anche sul fronte turistico-ricettivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Abbiamo bisogno di risposte e di un’attenzione diversa, per questo, grazie alla disponibilità e alla competenza sui territori della Picierno, alziamo il livello, facendolo diventare europeo – riporta testualmente l’articolo online. Sarà un’occasione per tutti, per tale ragione invito i soggetti interessati a raggiungerci nelle due sedi di incontro”. (com/red)

