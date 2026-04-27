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Emiciclo. Di Marco: Passolanciano ancora isolata, accesso da Lettomanoppello chiuso, viabilità incerta e senza chiarezza

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Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:27 aprile 2026 – 08:55(ACRA) –  “La strada per Passolanciano continua a essere un’incognita e, ancora oggi, l’accesso da Lettomanoppello risulta chiuso – aggiunge testualmente l’articolo online. Una situazione grave, che conferma tutte le criticità che avevo già denunciato poche settimane fa”, dichiara il consigliere regionale Antonio Di Marco che aggiunge: “Il versante di Pretoro lungo la SS614 verso Passolanciano/Blockhaus presenta ancora criticità importanti: tratti con chiusure, altri con transito limitato o senso unico alternato – recita il testo pubblicato online. Sul versante alto, verso il Blockhaus, la situazione è ancora più complessa, con restrizioni legate a neve e rischio valanghe – In sostanza, oggi non esiste una viabilità libera e normale: chi prova a salire è costretto a verifiche continue, senza certezze – recita la nota online sul portale web ufficiale. È esattamente ciò che avevo denunciato: una gestione che lascia cittadini, turisti e operatori nell’incertezza totale – Non è accettabile che un comprensorio strategico venga di fatto isolato senza comunicazioni chiare, senza programmazione e senza soluzioni strutturali – Dopo il blocco registrato nel periodo pasquale, nel pieno delle presenze turistiche, ci ritroviamo punto e a capo: accessi difficili o chiusi, attività penalizzate e un danno economico evidente per un territorio che vive anche di stagionalità. Non si può continuare a parlare di rilancio della montagna e poi chiudere le strade o lasciarle in condizioni tali da scoraggiare chiunque – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questa non è gestione, è improvvisazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Chiedo alla Regione di chiarire immediatamente: perché l’accesso da Lettomanoppello è ancora chiuso, quali verifiche sono state effettuate e quali misure urgenti si intendono adottare per garantire una viabilità sicura ma continua – si legge sul sito web ufficiale. Così si rischia di compromettere definitivamente la credibilità turistica del comprensorio – La montagna abruzzese merita rispetto, non incertezze e silenzi”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

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