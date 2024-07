Emiciclo. Di Marco (PD) su Pronto Soccorso di Pescara

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “La situazione del Pronto soccorso di Pescara non è sostenibile, dagli utenti arrivano notizie inaccettabili per una società civile: attese di ben oltre 12 ore, personale ridotto al lumicino e oberato da turni massacranti, farmaci e strumenti sanitari mancanti – Dopo l’iniziativa sulle liste d’attesa mi muoverò anche per valutare la situazione in tutti i Ps della provincia – si legge sul sito web ufficiale. Non può essere il caos la risposta al diritto alla salute e alla cura della comunità. Non possono essere i cittadini a pagare i conti in rosso prodotti da enti preposti alla giusta gestione di presidi e prestazioni, né la disorganizzazione di uno dei settori più sensibili nella pubblica amministrazione”, annuncia il consigliere regionale Pd Antonio Di Marco – riporta testualmente l’articolo online. “È di due giorni fa l’ultima segnalazione, arriva da un cittadino di Scafa, M.M., che mi ha raccontato il suo calvario al pronto soccorso di Pescara, dove è entrato alle 8 di domenica scorsa, per uscirne alle 16 del lunedì: 21 ore fra presa in carico e osservazione trascorse su una barella nel corridoio del reparto con decine di altri utenti! – racconta Di Marco – Non vogliamo, né faremmo mai un atto di accusa verso il personale medico e paramedico che fa salti mortali ogni giorno per gestire urgenze e gli altri casi come possono – riporta testualmente l’articolo online. Ma non è pensabile che siano lasciati allo sbaraglio da chi governa il comparto, alle prese con turni impossibili, con mancati potenziamenti e anche senza strumenti per agire: domenica mancavano persino le lenzuola, i termometri erano fuori uso perché senza batterie, né cappucci in quanto la farmacia del nosocomio non avrebbe avuto abbastanza risorse per poter provvedere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per non parlare di altri reparti, sempre delicati e di eccellenza, come quello di Ematologia, dove malati oncologici hanno dovuto attendere ore e ore prima di essere presi in carico e dove il personale non potendo fare miracoli si espone a un superlavoro che potrebbe essere temperato da una riorganizzazione e potenziamento che chi governa il comparto non ha fatto, ma ha solo ripetutamente annunciato – riporta testualmente l’articolo online. Cinque anni di governo sono abbastanza tempo per agire, ma finora, oltre alla propaganda e la crescita progressiva e imponente del debito del settore, da parte del governo regionale di centrodestra non abbiamo visto accadere nulla nonostante le innumerevoli segnalazioni, denunce e prese di posizione di cittadini, sindacati e della politica – viene evidenziato sul sito web. L’inerzia non è contemplabile quando c’è di mezzo la salute della gente, che, se non può fuggire, è sempre più costretta a rinunciare alle cure, come domenica al Pronto soccorso di Pescara hanno fatto in tanti, quando si sono resi conto del tempo che sarebbe trascorso anche solo per essere ascoltati”. (com/red)

