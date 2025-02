Emiciclo. Di Marco (PD) su ufficio Poste Mobile a San Valentino. Ok risoluzione all’unanimità

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Sì unanime in Commissione per la risoluzione sui disagi legati alla chiusura delle Poste di San Valentino per ristrutturazione – si apprende dalla nota stampa. Con l’atto si impegnano Presidente e Giunta regionale a promuovere interventi su Poste Italiane affinché provveda a fornire il paese di una postazione stabile non solo per le pensioni ma anche per il servizio ordinario fino alla conclusione dei lavori dell’ufficio; affinché sia rispettato il cronoprogramma dei lavori per i cantieri già aperti e, perché non si ripetano altrove problemi e disagi sorti a San Valentino, ad avere il calendario di tutti gli interventi programmati negli altri uffici sul territorio abruzzese”, riferisce il consigliere regionale Antonio Di Marco alla fine dei lavori di ieri – “Voglio ringraziare tutti i colleghi consiglieri per il supporto che hanno dato alle mie richieste, che sono diventate di tutti, perché voce della cittadinanza di San Valentino esposta a un disagio che in un’area interna purtroppo non è da poco – sottolinea Di Marco – . Lo scopo della risoluzione non era solo l’impegno per questo singolo caso, ma quello di portare in Consiglio regionale l’esigenza di considerare di più le aree interne, adottando una politica che su infrastrutture e anche servizi non crei disparità rispetto altri luoghi meglio localizzati – precisa la nota online. I cittadini di San Valentino così non dovranno migrare in altri luoghi, ma con un adeguamento della presenza dell’ufficio mobile potranno continuare a usufruire delle Poste per le loro necessità. L’auspicio è che l’intento sottoscritto anche dai consiglieri di maggioranza attraverso il voto alla risoluzione, sia attuato al più presto possibile”. (com/red)

