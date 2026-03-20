Emiciclo. Di Marco: serve chiarezza sul futuro dell’ospedale di Popoli Terme

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:20 marzo 2026 – 15:09(ACRA9 – “A Popoli esiste una criticità evidente e non più rinviabile: manca ancora una data certa per la conclusione dei lavori e continuo ad attendere un cronoprogramma preciso – riporta testualmente l’articolo online. A questo si aggiunge un’organizzazione del presidio che, per quanto emerso, non appare ancora adeguata”. E’ quanto ha dichiarto il consigliere regionale Antonio Di Marco, presente al Consiglio straordinario del 18 marzo sull’ospedale voluto dai sindacati – aggiunge la nota pubblicata. “Ho ascoltato con attenzione tutti gli interventi e oltre al ringraziamento al consigliere Fabio Cerasoli per avermi invitato, ho ritenuto doveroso condividere condividere una riflessione chiara, anche alla presenza del direttore sanitario – sottolinea Di Marco – . Il risultato è sotto gli occhi di tutti: una struttura oggi poco fruibile, pur con personale altamente specializzato, ma senza spazi idonei e con organici insufficienti per garantire pienamente l’assistenza – viene evidenziato sul sito web. Parliamo di un ospedale che resta un punto di riferimento fondamentale non solo per la Val Pescara, ma anche per le aree limitrofe della provincia dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Per questo non possiamo limitarci a ragionamenti fatti di numeri o soluzioni emergenziali: serve una visione politica seria, concreta e unitaria – viene evidenziato sul sito web. Proprio per fare chiarezza sulla chiusura della Rianimazione e sulle prospettive del presidio, ho presentato un’interpellanza in Consiglio regionale: è necessario capire in modo definitivo quale sia la strategia della Asl che non si evince né dalle scelte fatte, né sul modo in cui sono state attuate – La sanità territoriale non può essere considerata secondaria: deve essere complementare e integrata con i grandi ospedali, a partire da quello di Pescara – Senza questa visione, il rischio è continuare a indebolire presidi fondamentali come quello di Popoli e, con essi, interi territori esponendoli non solo a problemi a al rischio di una razionalizzazione che sarebbe mortale per la sanità dell’intera regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’unico ragionamento attuato dalla destra al governo della Regione è fatto con i tagli: attenzione, perché non è una strategia vincente vista la domanda che arriva dalla comunità e i problemi, irrisolti, del comparto”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it