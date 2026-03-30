Emiciclo. Di Marco su ex SAMA: “Sull’imbocco Pilone, la verità è nei numeri: servono 1,1 milioni”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:30 marzo 2026 – 08:31- “Sull’imbocco Pilone siamo oltre il limite della tollerabilità: una vicenda che si trascina dal 2010, tra contenziosi, stop e ritardi, mentre la messa in sicurezza di un sito sensibile continua a rimanere incompiuta – si apprende dal portale web ufficiale. Dopo 17 anni il tempo degli alibi è finito: ora servono decisioni, risorse e atti concreti”, così il consigliere Antonio Di Marco (PD), interviene “sulla situazione delle aree ex SAMA, alla luce anche degli ultimi sviluppi tecnici e amministrativi emersi in Commissione Vigilanza due giorni fa” si legge in una nota – viene evidenziato sul sito web. “La comunicazione del commissario ad acta è chiarissima: il primo appalto si è interrotto a seguito di un’interdittiva antimafia e oggi non è più possibile procedere per stralci – riferisce – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Serve una progettazione unitaria e, soprattutto, un finanziamento complessivo che consenta di affidare i lavori in modo definitivo e risolutivo – recita il testo pubblicato online. La cifra stimata è di circa 1,1 milioni di euro: non più 500 mila, ma una copertura piena che permetta di superare criticità tecniche e accelerare le procedure – recita la nota online sul portale web ufficiale. È esattamente questo il punto politico: senza risorse adeguate – aggiunge – non si va da nessuna parte – si apprende dalla nota stampa. La Regione Abruzzo deve assumersi fino in fondo le proprie responsabilità, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato che già nel 2010 imponeva di intervenire – si apprende dalla nota stampa. Non lo ha fatto allora e non può continuare a rimandare oggi”. “Ho sollecitato formalmente il Commissario, i dirigenti e gli uffici regionali competenti: ora serve una risposta immediata – si legge sul sito web ufficiale. Non è più accettabile che burocrazia e inerzia tengano bloccato un intervento che riguarda sicurezza, ambiente e sviluppo del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Qui è in gioco la credibilità delle istituzioni – precisa il comunicato. Parliamo di un’area strategica – rileva Di Marco – che rischia di restare inutilizzabile se non si interviene subito – aggiunge testualmente l’articolo online. E parliamo di un principio chiaro: chi aveva il dovere di intervenire non può continuare a sottrarsi”. “Ringrazio invece il commissario Caterina Di Paolo, il responsabile regionale Dario Ciamponi, il sindaco di Abbateggio Gabriele Di Pierdomenico e l’avvocato Matteo Di Tonno per il contributo e la disponibilità a definire questa vicenda – si apprende dal portale web ufficiale. Ora però serve uno scatto deciso: le condizioni tecniche sono definite, le responsabilità anche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Manca solo la volontà politica – Questa è una battaglia di serietà e rispetto verso il territorio – conclude il consigliere – e va chiusa subito, dando finalmente attuazione a un principio semplice: chi inquina paga e le istituzioni devono garantire sicurezza e risposte certe ai cittadini”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it