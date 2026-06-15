Emiciclo. Di Marco su nuovo ATM Poste ad Abbateggio

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:15 giugno 2026 – 13:47- “L’attivazione del nuovo sportello ATM di Poste Italiane ad Abbateggio rappresenta un servizio importante per la comunità e un investimento concreto sulla qualità della vita dei cittadini delle aree interne”, dichiara il consigliere regionale Antonio Di Marco, intervenuto all’inaugurazione del nuovo servizio, svoltasi sabato 12 giugno nell’ambito del Progetto Polis di Poste Italiane – si apprende dalla nota stampa. “Ogni presidio che viene mantenuto o potenziato nei piccoli comuni assume un valore che va ben oltre il servizio stesso – sottolinea Di Marco –. Significa garantire diritti, facilitare l’accesso ai servizi e rafforzare la vivibilità dei territori – precisa il comunicato. Il Progetto Polis dimostra che è possibile investire nei borghi e riconoscerne il ruolo fondamentale per la coesione sociale e territoriale del Paese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Iniziative come questa rappresentano anche un contributo concreto alla lotta contro lo spopolamento – aggiunge testualmente l’articolo online. Le aree interne hanno bisogno di attenzione, investimenti e opportunità. Ogni nuovo servizio contribuisce a rendere più attrattivi i nostri comuni e a sostenere le comunità che ogni giorno scelgono di vivere e lavorare in questi territori – Per questo desidero esprimere il mio apprezzamento a Poste Italiane per l’attenzione riservata ai piccoli centri e per il lavoro svolto a favore delle aree interne e voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla cerimonia inaugurale: il sindaco di Abbateggio Gabriele Di Pierdomenico, il responsabile dell’Ufficio Piccoli Comuni di Poste Italiane Stefano Fortunato, il direttore provinciale di Poste Italiane Francesco Odierno, l’onorevole Luciano D’Alfonso, gli amministratori presenti e i numerosi cittadini intervenuti – Ad Abbateggio auguro che questo nuovo servizio possa essere uno strumento utile e concreto per rispondere alle esigenze dei cittadini e contribuire alla vitalità e alla crescita del borgo”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it