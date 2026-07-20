Emiciclo. Di Marco su Premio Parco Majella: “Riferimento per la cultura ambientale”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:20 luglio 2026 – 10:10- “Ventinove edizioni rappresentano un patrimonio culturale costruito con costanza e visione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Premio Parco Majella è stato fra i primi in Italia a parlare di ambiente, biodiversità e sostenibilità quando questi temi non occupavano ancora il centro del dibattito pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. Oggi, alla vigilia del trentennale, possiamo dire che è la cultura a dare voce ai borghi e alle aree interne – Abbateggio ha scelto questa strada quasi trent’anni fa e continua a percorrerla con convinzione, facendo crescere un Premio nazionale che appartiene all’Abruzzo, terra straordinaria di biodiversità, ma anche laboratorio naturale dove costruire una nuova cultura della transizione ecologica”. Lo scrive il consigliere regionale, Antonio Di Marco, che è anche presidente del Premio, a pochi giorni dalla conclusione dell’evento culturale che si è svolto nei giorni 17 e 18 luglio – recita il testo pubblicato online. Sono state oltre 120 le opere giunte quest’anno al vaglio della Giuria Tecnica, selezionate fino alla rosa dei finalisti poi affidata alla Giuria dei Lettori, protagonista, nella serata di venerdì, di uno dei momenti più identitari del Premio: il confronto diretto con gli autori – La cerimonia finale ha così sancito i vincitori della XXIX edizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per la sezione Poesia il riconoscimento è andato a Luigi Natale con “Neve, vento, sassi”, una raccolta che restituisce, attraverso gli elementi della sua Sardegna, un racconto intenso fatto di paesaggio, appartenenza e memoria – si legge sul sito web ufficiale. La sezione Saggistica è stata vinta da Giuseppe Sabella con “La grande transizione del capitalismo – riporta testualmente l’articolo online. Dal laboratorio del giuslavorista Marco Biagi”, un’opera che affronta il delicato rapporto tra sviluppo economico e sostenibilità, offrendo una riflessione di grande attualità sul futuro dei modelli produttivi – precisa la nota online. A chiudere la manifestazione è stata la proclamazione del vincitore della sezione Narrativa, assegnata allo scrittore bulgaro Georgi Gospodinov, tra le più autorevoli voci della letteratura europea contemporanea, premiato per “Il giardiniere e la morte” (Voland), un romanzo capace di trasformare il dolore della perdita in una riflessione universale sul tempo, sulla cura e sul significato dell’esistenza – Nel ricevere il riconoscimento, Gospodinov ha sottolineato come il valore più autentico del Premio risieda nella sua capacità di creare comunità attraverso la letteratura, facendo incontrare autori, lettori e territorio – riporta testualmente l’articolo online. Accanto ai premi principali sono stati assegnati i riconoscimenti speciali che da anni qualificano ulteriormente il prestigio della manifestazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Medaglia della Presidenza del Senato della Repubblica è stata conferita a Costantino Felice per “Un Mezzogiorno particolare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Storie dell’Abruzzo: contro i luoghi comuni e le retoriche identitari”e; la Medaglia della Camera dei Deputati a Laura Cappellazzo per “La brigata dei fiori selvaggi”; il Premio Speciale del Presidente ad Andrea Ferrazzi per “Le parole della sostenibilità. Il futuro nelle nostre mani”; il Premio Speciale della Giuria a Lucio Di Cicco per “La bottega del pane”; il Premio Speciale Scienza per la Custodia del Creato alla ricercatrice abruzzese Maria Rita D’Orsogna; il Premio alla Carriera per il Giornalismo, con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, a Mauro Suttora – viene evidenziato sul sito web. Un premio sentito e commovente quello alla memoria di Mario Mazzocca, già sindaco di Caramanico e sottosegretario alla Presidenza della Regione con Luciano D’Alfonso, mancato alla comunità delle aree interne prematuramente, un grande amico del Premio – aggiunge testualmente l’articolo online. “Continueremo a investire su questo percorso, perché custodire la natura significa custodire il futuro delle nostre comunità”, scrive Di Marco in conclusione e chiosa: “Il successo della XXIX edizione è stato possibile grazie al lavoro della Giuria Tecnica, della Giuria dei Lettori, che ancora una volta ha saputo interpretare con competenza e sensibilità il proprio ruolo, e dei tanti volontari che, con passione e dedizione, hanno reso possibile ogni momento della manifestazione, contribuendo a fare del Premio Parco Majella un punto di riferimento nazionale per la cultura ambientale”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it