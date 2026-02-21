Emiciclo. Di Marco su rilancio impianti della Majelletta: “Dopo oltre sette anni Marsilio si sveglia”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:21 febbraio 2026 – 09:46- “Mentre il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, torna sulla Maielletta per l’ennesima passerella innevata insieme al sottosegretario Daniele D’Amario, la realtà è ben diversa: siamo davanti a una passeggiata che arriva dopo oltre sette anni di immobilismo e accompagnata da una grave scortesia istituzionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tra i sindaci convocati, infatti, mancavano quello di Lettomanoppello e di Rapino – recita il testo pubblicato online. Una dimenticanza speriamo casuale, che però conferma il metodo ormai consolidato della destra: decidere tutto senza coinvolgere davvero tutti i soggetti interessati, grande assente anche il Parco della Majella, voce importante per il rilancio e la tutela”, così il consigliere regionale Antonio Di Marco, vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio – recita il testo pubblicato online. “Altro che rilancio – In questi anni il progetto sugli impianti sciistici oltre che giacente, è stato progressivamente svuotato, ma, forse, l’ansia di essersene reso conto, l’urgenza di tagliare nastri attesi da tempo, la necessità di spendere risorse rimaste ferme a causa dell’indecisionismo che ha regnato fino a oggi, hanno avuto la meglio – sottolinea – Eppure il progetto era pronto dal primo giorno di mandato della destra – si apprende dal portale web ufficiale. Il Masterplan del centrosinistra prevedeva 20,2 milioni per dare futuro al comprensorio Majelletta–Passolanciano – recita il testo pubblicato online. Oggi, dalle carte ufficiali da me richieste con accesso agli atti, emerge un definanziamento pesantissimo: le risorse sono scese a 17,7 milioni – aggiunge la nota pubblicata. Non solo: sono spariti 8,46 milioni destinati all’innevamento artificiale e allo skipass unico, cioè le infrastrutture essenziali per rendere davvero competitivo il sistema – si apprende dal portale web ufficiale. Restano a rischio la seggiovia, la riqualificazione dell’edificio polivalente e i parcheggi di scambio, oggi legati a un improbabile intervento dei privati per circa 10 milioni, senza che la Regione abbia mai avviato atti concreti – precisa la nota online. Nel frattempo si progettano parcheggi irraggiungibili con la neve e non si interviene sulla viabilità provinciale, a partire dall’arteria di Mammarosa – viene evidenziato sul sito web. Senza innevamento e senza accessibilità, parlare di turismo invernale è solo propaganda e lo abbiamo visto quando a natale 2024 la strada di accesso a quegli impianti che oggi tanto tiene in considerazione, è rimasta chiusa, causando un danno enorme proprio agli operatori, oltre che al turismo invernale della regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Eppure oltre che pronto, il progetto originario era chiaro – riporta testualmente l’articolo online. Oggi c’è solo il caos legato anche al futuro dell’ARAP, insieme a studi preliminari e coperture parziali che non danno tante garanzie sul rilancio annunciato, anzi, riannunciato, perché anche l’anno scorso, altro sopralluogo, gli abbiamo sentito dire le stesse identiche cose – si apprende dalla nota stampa. E mentre la destra smonta pezzo dopo pezzo il rilancio della montagna, esclude persino i sindaci dai tavoli decisionali e vorrebbe rimodulare un progetto snaturato, si perde altro tempo – riporta testualmente l’articolo online. La verità è semplice: la politica degli annunci ha fallito, ma Marsilio continua a praticarla, sommandola a quella delle passeggiate – Se il Governo regionale vuole davvero rilanciare la Majelletta, smetta con le parole e passi ai fatti, agli atti concreti – precisa il comunicato. I territori non possono più essere ignorati e presi in giro”. (com/red)

