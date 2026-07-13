Emiciclo. Di Marco su sicurezza Pescara: dopo le recenti rapine, servono fatti concreti

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:13 luglio 2026 – 09:24- “Esprimo la mia piena solidarietà ai titolari della gioielleria pescarese Dogi di via Carducci, colpiti nella notte scorsa da un furto con spaccata che ha infranto non solo una vetrina, ma il sogno di un’attività appena inaugurata nel cuore di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. A loro va il mio augurio più sincero di una pronta ripresa: perché tutta la città è al loro fianco – Un episodio di questa gravità, a pochi passi da piazza Salotto, in pieno centro, ci dice che la nostra città presenta ancora margini di vulnerabilità che non possiamo ignorare”, così il consigliere regionale, Antonio Di Marco – recita il testo pubblicato online. “Non è il momento delle polemiche né di puntare il dito contro le Forze dell’Ordine, che anche questa volta sono intervenute tempestivamente e stanno lavorando con professionalità alle indagini – dice Di Marco – . Da firmatario della legge regionale sulla sicurezza, conosco bene quanto lavoro sia stato fatto a livello normativo per dare agli enti locali strumenti più efficaci di prevenzione e controllo del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Ma la legge, da sola, non basta: ora serve che tutte le istituzioni presenti in città, dal Comune alla Prefettura alla Questura, la traducano in attività positive e concrete – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Più coordinamento, un reale potenziamento della videosorveglianza e dell’illuminazione nelle aree commerciali, controlli più capillari nelle ore notturne – Pescara merita una sicurezza fatta di fatti, non solo di impegni, a tutela dei suoi cittadini e delle sue imprese”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it