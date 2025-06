Emiciclo. Di Marco su situazione ambulanze Asl di Pescara

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Preoccupa non poco una lista di criticità legate al servizio ambulanze che la Asl di Pescara ha affidato alla Cisa, a fronte di una serie di segnalazioni circostanziate che mi hanno spinto a richiedere l’audizione in Commissione di tutti i soggetti coinvolti, parti sociali incluse, a partire dal direttore generale della Asl di Pescara Vero Michitelli – Mezzi in servizio con oltre 150.000 km e immatricolate da più di 5 anni, mancanza del defibrillatore semiautomatico, forse perché manca il personale sanitario che abbia una specifica formazione medica necessaria per utilizzarlo, autisti non dotati dell’adeguata categoria di patente di guida, mancanza di defibrillatore a bordo: queste le più gravi, insieme a ritardi e altre irregolarità che ho voluto affidare all’attento lavoro di ascolto, verifica e confronto della Commissione regionale Vigilanza presieduta dal consigliere Sandro Mariani, svoltasi stamane e aggiornata alla prima data utile per avere tutti i tasselli di una situazione preoccupante e delicata”, così il consigliere regionale PD Antonio Di Marco riferisce sui lavori odierni inerenti il tema da lui posto – recita il testo pubblicato online. “Mi chiedo e chiedo a chi di dovere: è vero e pensabile che si operi un’azione così delicata con queste condizioni precarie? Quello del trasporto dei pazienti, specie in emergenza-urgenza è un servizio che deve essere sicuro, affidabile, senza alcun tipo di criticità – sottolinea Di Marco – perché i cittadini siano garantiti da servizi efficienti e regolari – aggiunge la nota pubblicata. Cosa su cui non si transige, perché le regole devono essere rispettate e perché lo sfascio della sanità non può essere la scusa per far passare di tutto – aggiunge testualmente l’articolo online. I servizi devono essere resi in sicurezza, perché riguardano la vita e l’incolumità delle persone e anche dei soccorritori – aggiunge la nota pubblicata. Ecco perché andremo a fondo alle istanze nella prossima seduta e chiederemo assicurazioni e certezze alla Asl e a chi rende il servizio”. (com/red)

