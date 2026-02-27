- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Febbraio 27, 2026
Politica

Emiciclo. Di Marco su Strada Pescarina: Accolta in Commissione la mia risoluzione

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:27 febbraio 2026 – 14:39-  “Esprimo soddisfazione per l’accoglimento in Commissione della risoluzione sugli interventi urgenti per la manutenzione della Strada Pescarina, nel Comune di Turrivalignani – precisa la nota online. Si tratta di un atto importante che punta a garantire condizioni di sicurezza e funzionalità a un’arteria che, soprattutto negli ultimi mesi, ha assunto un ruolo strategico per la mobilità dell’area, anche a seguito delle criticità che hanno interessato la SS5 Tiburtina Valeria – viene evidenziato sul sito web. Con il documento a mia firma ho chiesto che la Giunta a verificasse con urgenza lo stato della viabilità, per definire gli interventi necessari al ripristino della sicurezza e a realizzare un adeguato sistema di deflusso delle acque piovane, elemento fondamentale per evitare allagamenti e situazioni di rischio per cittadini, abitazioni e attività produttive”, spiega il consigliere regionale Antonio Di Marco – aggiunge testualmente l’articolo online. “Alla luce dell’importanza della Strada Pescarina per la mobilità locale e per l’equilibrio del sistema viario della zona, è ora necessario procedere rapidamente con gli interventi richiesti, affinché si possa restituire piena sicurezza e stabilità a un collegamento essenziale per il territorio – aggiunge il consigliere – . Questo risultato rappresenta anche il frutto di un’attenzione costante verso le esigenze dei territori e delle comunità locali, che chiedono infrastrutture sicure e risposte concrete – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ora sarà fondamentale tradurre l’indirizzo politico espresso in Commissione in azioni tempestive, affinché quanto previsto trovi attuazione in tempi certi e si possa finalmente intervenire in modo risolutivo su una criticità che da tempo attende soluzioni”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

