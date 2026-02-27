Emiciclo. Di Marco su Strada Pescarina: Accolta in Commissione la mia risoluzione

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:27 febbraio 2026 – 14:39- “Esprimo soddisfazione per l’accoglimento in Commissione della risoluzione sugli interventi urgenti per la manutenzione della Strada Pescarina, nel Comune di Turrivalignani – precisa la nota online. Si tratta di un atto importante che punta a garantire condizioni di sicurezza e funzionalità a un’arteria che, soprattutto negli ultimi mesi, ha assunto un ruolo strategico per la mobilità dell’area, anche a seguito delle criticità che hanno interessato la SS5 Tiburtina Valeria – viene evidenziato sul sito web. Con il documento a mia firma ho chiesto che la Giunta a verificasse con urgenza lo stato della viabilità, per definire gli interventi necessari al ripristino della sicurezza e a realizzare un adeguato sistema di deflusso delle acque piovane, elemento fondamentale per evitare allagamenti e situazioni di rischio per cittadini, abitazioni e attività produttive”, spiega il consigliere regionale Antonio Di Marco – aggiunge testualmente l’articolo online. “Alla luce dell’importanza della Strada Pescarina per la mobilità locale e per l’equilibrio del sistema viario della zona, è ora necessario procedere rapidamente con gli interventi richiesti, affinché si possa restituire piena sicurezza e stabilità a un collegamento essenziale per il territorio – aggiunge il consigliere – . Questo risultato rappresenta anche il frutto di un’attenzione costante verso le esigenze dei territori e delle comunità locali, che chiedono infrastrutture sicure e risposte concrete – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ora sarà fondamentale tradurre l’indirizzo politico espresso in Commissione in azioni tempestive, affinché quanto previsto trovi attuazione in tempi certi e si possa finalmente intervenire in modo risolutivo su una criticità che da tempo attende soluzioni”. (com/red)

