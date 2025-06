Emiciclo. Di Marco sui farmaci mancati al Ss. Annunziata: sanità malata, da Giunta risposte evasive

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Dalla risposta ricevuta alla mia interpellanza sulla mancanza del farmaco tocilizumab all’Ospedale SS. Annunziata di Chieti emerge con chiarezza tutta l’inadeguatezza della gestione sanitaria da parte dell’attuale governo regionale – Una Regione che ammette un ritardo di venti giorni nella dispensazione di un farmaco essenziale, minimizzando l’accaduto e senza prendersi pienamente la responsabilità, è una Regione che tradisce la fiducia degli abruzzesi”, commenta il consigliere regionale PD Antonio Di Marco dopo la risposta avuta oggi in Consiglio alla sua interpellanza sull’argomento – recita il testo pubblicato online. “La risposta tecnica cerca di scaricare la responsabilità sulla festività natalizia e sui protocolli interni della ASL – prosegue Di Marco – ma quello che resta evidente è che un paziente non ha ricevuto in tempo la terapia prescritta – viene evidenziato sul sito web. E in sanità ogni ritardo è un rischio – riporta testualmente l’articolo online. Se oggi può sembrare un caso isolato, domani cosa accadrà? Dobbiamo aspettare il collasso totale dei servizi per vedere un’assunzione di responsabilità concreta? La verità è che questa sanità è la vera malata dell’Abruzzo: in pieno deficit, con servizi che crollano a pezzi, lunghe attese, minori prestazioni e ora anche carenza di farmaci – precisa la nota online. I cittadini, intanto, continuano a pagare più tasse, basti pensare all’aumento dell’addizionale IRPEF, per ricevere in cambio sempre meno – riporta testualmente l’articolo online. È un paradosso inaccettabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. E chi governa, invece di agire, resta inerte o si limita a fornire risposte burocratiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Stigmatizzo con forza l’incongruenza di un sistema che promette efficienza e invece sottrae dignità all’utenza – si apprende dal portale web ufficiale. La mia azione di vigilanza continuerà senza sosta perché la salute non può aspettare e gli abruzzesi meritano una sanità vera, presente e affidabile – si apprende dalla nota stampa. Non ci arrenderemo davanti a questo sfascio”. (com/red)

