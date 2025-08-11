- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Agosto 11, 2025
Politica

Emiciclo. Di Marco sulla mostra “Il mandala, simbolo di espressione del sé”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Ad Alanno si è svolta la mostra “Il Mandala, simbolo di espressione del sé”, promossa dall’Associazione di volontariato “Vittoria – La città dei ragazzi”. L’esposizione raccoglie i lavori realizzati nell’ambito di un laboratorio di linguaggio visivo rivolto a ragazzi con disabilità, dove il mandala diventa strumento di comunicazione, introspezione e libera creatività ed è anche la dimostrazione di un percorso, una restituzione alla comunità”, così il consigliere regionale Antonio Di Marco reduce dalla mostra – si legge sul sito web ufficiale. “Questa iniziativa – aggiunge Di Marco – rappresenta un’importante occasione per valorizzare il talento e la sensibilità di giovani artisti che, attraverso forme e colori, raccontano emozioni e prospettive uniche – sottolinea Di Marco – . L’arte si conferma qui un linguaggio universale, capace di abbattere barriere e creare ponti di dialogo tra le persone, promuovendo una cultura dell’inclusione e del rispetto – aggiunge testualmente l’articolo online. La mostra merita di essere visitata per la qualità e la forza espressiva delle opere, ma soprattutto per il messaggio che trasmette: guardare oltre le difficoltà e riconoscere il valore di ogni persona – viene evidenziato sul sito web. Con iniziative come questa, l’Associazione Vittoria dimostra che l’arte può essere uno strumento concreto di inclusione, capace di dare spazio e voce ai talenti di questi ragazzi”. (com/red) 

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

