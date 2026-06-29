Emiciclo. Di Marco: troppo caldo nel Day Hospital Oncoematologico di Pescara. Intervenire subito

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:29 giugno 2026 – 16:38- “Quando a subire un disservizio sono pazienti fragili, in cura per patologie oncologiche ed ematologiche, non ci sono attenuanti: bisogna intervenire subito”, così il consigliere regionale PD, Antonio Di Marco, vicepresidente della II Commissione e componente della Commissione Sanità, rende nota la segnalazione urgente inviata al Direttore generale della Asl di Pescara, Vero Michitelli, con cui denuncia “il disagio registrato nel Day Hospital Oncoematologico dell’Ospedale civile di Pescara, dove l’impianto di climatizzazione risulterebbe non funzionante o comunque non operativo a pieno regime”. “Ho ritenuto mio dovere intervenire immediatamente dopo aver ricevuto la segnalazione – dice Di Marco – . Parliamo di un reparto che accoglie ogni giorno persone particolarmente vulnerabili, sottoposte a terapie delicate e che hanno diritto a ricevere cure in ambienti adeguati, sicuri e dignitosi – precisa il comunicato. Non è accettabile che pazienti e operatori sanitari siano costretti a sopportare condizioni ambientali incompatibili con un’assistenza di qualità, soprattutto in giornate caratterizzate da temperature elevate”. Nella nota inviata alla Direzione generale della Asl, Di Marco richiama il diritto costituzionale alla tutela della salute e i principi fondanti del Servizio sanitario nazionale, chiedendo un riscontro urgente e l’immediata adozione di tutte le misure necessarie per ripristinare il pieno funzionamento dell’impianto di climatizzazione o, nelle more della riparazione definitiva, l’attivazione di ogni soluzione tecnica utile a garantire condizioni di sicurezza e continuità assistenziale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Il mio non vuole essere un atto di polemica, ma di responsabilità istituzionale – si apprende dalla nota stampa. Mi aspetto un intervento tempestivo perché la tutela della salute viene prima di tutto – riporta testualmente l’articolo online. Continuerò a seguire personalmente questa vicenda fino alla sua completa risoluzione, nell’interesse dei pazienti, delle loro famiglie e del personale sanitario che ogni giorno svolge il proprio lavoro con straordinaria professionalità”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it