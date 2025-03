Emiciclo. Di Marco: “vasche laminazione Pescara frenano rischio esondazione. Opera del centrosinistra”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Hanno retto e funzionato, contenendo la piena del fiume nell’area metropolitana, le 5 vasche di laminazione volute e realizzate grazie all’impegno del governo regionale di centrosinistra a presidenza D’Alfonso – riporta testualmente l’articolo online. Opere studiate per evitare le esondazioni e realizzate grazie a 57 milioni di euro attinti dal CIPE, praticamente a costo zero per gli abruzzesi e nate per concretizzare un’importante tutela per l’ambiente intorno al fiume nell’area vasta”, così il consigliere regionale Antonio Di Marco sulla recente ondata di maltempo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Una riflessione dovuta e necessaria, visto che la destra ha bloccato tante opere messe in cammino negli anni di governo del centrosinistra, che avrebbero potuto produrre grandi benefici, ad esempio quelle del Masterplan (fra le altre gli Impianti sciistici della Majelletta, Porti, Irrigazione) – ricorda Di Marco – . Con queste vasche il beneficio è stato evidente e, nonostante la brutta ondata di maltempo delle ore scorse, ha limitato l’allagamento di città e territori fra cui corre il fiume Pescara, nonostante il maggiore afflusso di acqua causato dall’apertura della diga di Alanno – aggiunge testualmente l’articolo online. Questo deve fare la politica, far seguire alle parole i fatti, concreti, verificabili, efficienti, specie se c’è di mezzo l’ambiente e la pubblica incolumità. La differenza è nello stile: c’è chi progetta e realizza infrastrutture che funzionano e chi o si intesta opere fatte da altri, oppure si incaponisce a promuovere quelle che invece producono l’opposto e va a tagliare nastri contro la comunità, come sta per fare Marsilio con RFI e il raddoppio ferroviario – riporta testualmente l’articolo online. Mentre nel caso delle vasche i fondi sono certi e, soprattutto, non a carico degli abruzzesi, Marsilio sta per far pagare a noi amministrati il cattivo risultato del governo di uno dei comparti più importanti qual è la sanità. Quando il bene comune è all’orizzonte delle scelte di chi amministra si vede”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it