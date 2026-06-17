Emiciclo. Di Marco vota sì a legge sicurezza Mannetti-D’Incecco: “Sperimentazione da provare”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:17 giugno 2026 – 09:15- “Ieri in Consiglio regionale ho votato favorevolmente la legge ‘Disposizioni in materia di sicurezza urbana integrata, prevenzione dei reati predatori e istituzione del Bonus Sicurezza Abruzzo’ a firma D’Incecco-Mannetti, perché ritengo corretto dare avvio a una fase sperimentale che consenta di verificare concretamente l’efficacia delle misure previste in materia di prevenzione e sicurezza”, così il consigliere regionale PD, Antonio Di Marco – “Di fronte a episodi gravi come l’ennesimo accoltellamento avvenuto a Pescara, le istituzioni hanno il dovere di interrogarsi sugli strumenti disponibili e valutare ogni possibile intervento che possa contribuire a rafforzare la tutela dei cittadini e delle comunità locali – precisa la nota online. La sicurezza è una sfida complessa che interessa molti territori e che richiede risposte serie, equilibrate e fondate sui risultati – precisa il comunicato. Proprio per questo ho ritenuto opportuno sostenere una sperimentazione che permetta di misurare sul campo l’impatto delle misure introdotte, riservandoci una valutazione attenta dei loro effetti concreti – precisa il comunicato. Il voto favorevole rappresenta quindi la volontà di verificare una proposta attraverso i fatti, mantenendo un approccio pragmatico e responsabile – si apprende dalla nota stampa. Saranno l’applicazione della norma e i risultati ottenuti a dirci se gli obiettivi di maggiore prevenzione e sicurezza saranno stati effettivamente raggiunti e se sarà il caso di cambiare rotta essendo pronti a farlo”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it