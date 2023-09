Emiciclo. Di Matteo su ciclovia Martinsicuro – San Benedetto

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

“Parliamo di un’opera strategica, sia sotto il profilo strutturale-viario, che sotto il profilo prettamente turistico, pensando allo sviluppo del territorio – ha sottolineato il consigliere Di Matteo -, un’opera fortemente voluta da Forza Italia e anche dal sindaco di Martinsicuro Vagnoni – aggiunge la nota pubblicata. Siamo infatti convinti, oltre che consapevoli, che collegare, dare una sorta di continuità all’estremità nord del territorio abruzzese con il territorio marchigiano attraverso un asse che interessa il comparto della mobilità sostenibile, come appunto una ciclovia, sia uno strumento di marketing turistico assolutamente unico e ineguagliabile, mirando alla promozione dell’Abruzzo a due ruote, l’Abruzzo verde come i nostri parchi e blu come il nostro mare, un Abruzzo che può essere visitato, partendo dalle Marche e dirigendosi verso sud, in sella a una bici attraversando alcuni degli scorci più belli del Paese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oggi la giunta Marsilio ha approvato la delibera che finanzia il completamento della Ciclovia Adriatica dando priorità alla realizzazione del ponte ciclabile che collegherà Martinsicuro con San Benedetto del Tronto, per il quale ciascuna regione investirà 1milione 700mila euro a testa, un ponte dunque che collegherà i due assi ciclabili già esistenti lasciando un segno architettonico sul territorio – riporta testualmente l’articolo online. Finalmente il Tronto diventerà un elemento di unione anziché un punto di confine tra due regioni: i lavori potranno cominciare già nei prossimi mesi, visto che siamo a una fase esecutiva della progettazione per consegnare un’infrastruttura pronta ai nostri territori nel più breve tempo possibile”. (com/red)

