Emiciclo. Di Matteo su fornitura 20 nuovi letti alla Cardiologia dell’Ospedale Val Vibrata

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Sono definitivamente arrivati i 20 nuovi letti ergonomici destinati al Reparto di Cardiologia dell’Ospedale civile della Val Vibrata, un impegno assunto personalmente con i responsabili della struttura e mantenuto, nell’interesse esclusivo dei pazienti e dei sanitari, al fine di migliorare la qualità della vita e dell’assistenza – viene evidenziato sul sito web. Ad altri lasciamo chiacchiere e polemiche, il centrodestra continua a realizzare atti concreti”. Lo ha detto il consigliere regionale Emiliano Di Matteo ufficializzando la fornitura odierna dei 20 nuovi letti – aggiunge la nota pubblicata. “Stiamo lavorando senza sosta – ha ricordato il consigliere Di Matteo -, ogni giorno, per assicurare il confort dei pazienti anche negli ospedali delle aree interne, più periferici, pazienti che scelgono di curarsi nei nostri nosocomi e del personale sanitario che lavora nelle nostre strutture, dove spiccano le eccellenze – Oggi sono arrivati i nuovi 20 letti ergonomici nel reparto di Cardiologia, letti che sicuramente migliorano la qualità dell’assistenza medica, sono più confortevoli per i pazienti, che possono assumere posizioni più comode, e sono più maneggevoli per il personale sanitario per la gestione dell’utente – Si tratta del completamento di una fornitura che nei mesi scorsi ha interessato i reparti di Ostetricia e Ginecologia, di Medicina, Oncologia e Ortopedia – si apprende dal portale web ufficiale. Tale ulteriore investimento ovviamente denota l’importanza e l’interesse che nella politica sanitaria regionale ha l’Ospedale della Val Vibrata – si apprende dal portale web ufficiale. Per tale attività ringrazio la Direzione generale della Asl di Teramo, e condivido il risultato odierno con i responsabili del Dipartimento di Cardiologia, in particolare il dottor Natali che ha diretto per anni il reparto, e la dottoressa Bonaventura, attuale responsabile, considerando il comune impegno teso al miglioramento costante dei servizi sanitari sia per la vita dei pazienti che per il lavoro dei sanitari, condividendo la volontà di rendere il nostro ospedale sempre più attrattivo ed efficace”. (com/red)

