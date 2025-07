Emiciclo. Di Matteo su riforma Arap: al centro le imprese, la produzione e il lavoro

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Ieri pomeriggio, in Commissione, abbiamo portato a termine un primo e importante iter legislativo per il futuro delle aree industriali della nostra regione – si apprende dalla nota stampa. La riforma che ci apprestiamo a discutere in Consiglio regionale non è solo un intervento tecnico, ma una scelta strategica – Mettiamo al centro le imprese, la produzione e il lavoro, con un obiettivo preciso: creare le condizioni per uno sviluppo solido e duraturo, valorizzando il patrimonio industriale esistente attraverso un ente unico per la governance delle aree industriali, senza sacrificare esperienze e competenze già attive – si apprende dalla nota stampa. Per questo, non riteniamo necessario mettere in liquidazione l’ARAP, che anzi deve essere rilanciata e rafforzata – Grazie al voto favorevole dei colleghi della maggioranza e l’astensione del PD e Azione, questo testo rappresenta una base solida, ma aperta a ulteriori miglioramenti durante il confronto in aula – Una riforma condivisa, pensata per il bene del territorio e delle aziende e lavoratori che lo vivono”. Così in una nota il capogruppo di Forza Italia Emiliano Di Matteo – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

