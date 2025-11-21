Emiciclo. Di Primio al Parlamento europeo: In Italia si lavori per un Difensore Civico nazionale

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:21 novembre 2025 – 16:33- “È un onore essere qui al Parlamento Europeo insieme ai colleghi – precisa il comunicato. Questo confronto è fondamentale e ci permette di condividere esperienze e rafforzare le nostre istituzioni di garanzia e dare voce con maggior forza ai cittadini italiani e europei – Come Difensore Civico dell’Abruzzo porto l’impegno quotidiano di un territorio che crede nella tutela nei diritti nella trasparenza e nella vicinanza delle persone alle istituzioni – precisa la nota online. Ringrazio per questa preziosa occasione di dialogo e confronto europeo il coordinatore nazionale Marino Fardelli e i colleghi che hanno condiviso con me questo momento – recita il testo pubblicato online. Nell’odierno mio intervento o evidenziato come sia assolutamente importante che anche l’Italia si doti di un Difensore Civico nazionale e che le norme di riferimento anche a livello europeo possano essere uniformate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In tal senso, ho chiesto alla mediatrice europea che ho anche invitato a venire in Abruzzo per il 30º della legge istitutiva della difesa civica della nostra regione, di lavorare perché le istituzioni sovranazionali possano definire al meglio la legislazione degli Homesman”. E’ quanto si legge in una nota stampa diffusa dal difensore civico della Regione Abruzzo, Umberto Di Primio – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it