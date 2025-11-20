Emiciclo. Di Primio: Difensore civico riferimento per i cittadini e interlocutore per le amministrazioni

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:20 novembre 2025 – 14:40- Il difensore civico della Regione Abruzzo, Umberto Di Primio è intervenuto questa mattina all’incontro “Difesa civica in Europa: diritti, territori, autonomie Il ruolo dei Difensori civici nell’Unione Europea multilivello” che si è svolto nella sede di rappresentanza della Regione europea Tirolo – Alto Adige – Trentino a Bruxelles. “Nell’introdurre il dibattito nella sessione di lavori incentrata sulla Difesa civica in Europa: convergenze e prospettive – spiega Di Primio – ho tenuto a sottolineare come oggi la figura dei Difensori civici sia sempre di più un punto di riferimento per i cittadini – Non solo, rappresenta anche un affidabile interlocutore istituzionale per le amministrazioni che in esso vedono il mediatore per dare soluzione alle incomprensioni o alle divergenze che hanno con i cittadini – La nostra regione si è già fatta carico di scrivere la norma, da presentare in Parlamento, che mira a rafforzare il ruolo della Difesa civica italiana e del Coordinamento nazionale e, al tempo stesso, di promuovere un dialogo sempre più forte tra i Difensori civici italiani e quelli europei”.

