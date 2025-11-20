- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 20, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaEmiciclo. Di Primio: Difensore civico riferimento per i cittadini e interlocutore per...
Politica

Emiciclo. Di Primio: Difensore civico riferimento per i cittadini e interlocutore per le amministrazioni

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:20 novembre 2025 – 14:40- Il difensore civico della Regione Abruzzo, Umberto Di Primio è intervenuto questa mattina all’incontro “Difesa civica in Europa: diritti, territori, autonomie Il ruolo dei Difensori civici nell’Unione Europea multilivello” che si è svolto nella sede di rappresentanza della Regione europea Tirolo – Alto Adige – Trentino a Bruxelles. “Nell’introdurre il dibattito nella sessione di lavori incentrata sulla Difesa civica in Europa: convergenze e prospettive – spiega Di Primio – ho tenuto a sottolineare come oggi la figura dei Difensori civici sia sempre di più un punto di riferimento per i cittadini – Non solo, rappresenta anche un affidabile interlocutore istituzionale per le amministrazioni che in esso vedono il mediatore per dare soluzione alle incomprensioni o alle divergenze che hanno con i cittadini – La nostra regione si è già fatta carico di scrivere la norma, da presentare in Parlamento, che mira a rafforzare il ruolo della Difesa civica italiana e del Coordinamento nazionale e, al tempo stesso, di promuovere un dialogo sempre più forte tra i Difensori civici italiani e quelli europei”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it