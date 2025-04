Emiciclo. Di Primio: il Coordinamento nazionale al lavoro in vista dell’incontro a Palazzo Chigi

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:(ACRA9 – Nel corso della riunione del Coordinamento nazionale dei Difensori civici, tenutasi a Roma, si è discusso degli argomenti da trattare nel corso dell’incontro programmato nel mese di giugno, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la Commissione centrale per l’accesso – Inoltre, nel corso dell’incontro, al quale ha partecipato anche il Difensore civico della Regione Abruzzo Umberto Di Primio, è stato definito il parere da richiedere, sempre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Commissione centrale, relativamente alle modalità di attuazione di quanto disposto in materia di accesso civico generalizzato con riferimento alla domanda di riesame da proporsi in modo cumulativo e alternativo al Rpct (Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza) e al Difensore civico – riporta testualmente l’articolo online. Sul tema, già motivo di interpretazione e parere da parte dell’Anac, il coordinamento ritiene essenziale un intervento anche in termini legislativi – aggiunge la nota pubblicata. Infine, si è discusso anche del potere di convocazione dei responsabili del procedimento da parte del Difensore civico – Sul punto Di Primio ha sottolineato come “la Legislazione regionale abruzzese sia molto più chiara rispetto a quella di altre regioni – precisa il comunicato. Ciononostante – ha spiegato Di Primio – per evitare una disparità di condotte da regione a regione, è necessario – ha sottolineato Di Primio rivolgendosi al nuovo direttore generale della Conferenza delle assemblee legislative Donato Robilotta – un allineamento, al modello abruzzese, della norma relativa all’istruttoria e potestà di convocazione dei responsabili del procedimento”.

