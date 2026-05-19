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Politica

Emiciclo. Dieci anni senza Marco Pannella, l’intervento di Pietrucci

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Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:19 maggio 2026 – 15:21- “Dieci anni senza una delle voci più libere, coraggiose e irrequiete della politica italiana – si legge sul sito web ufficiale. Una voce che non cercava consenso facile, ma verità. Anche quando faceva male – recita la nota online sul portale web ufficiale. Anche quando significava restare soli – Ho conosciuto Marco tanti anni fa, quando frequentavo il Partito Radicale a Roma – si apprende dal portale web ufficiale. Pannella ha attraversato la storia del nostro Paese combattendo battaglie che allora sembravano impossibili: diritti civili, dignità delle persone, giustizia, libertà, nonviolenza – si apprende dal portale web ufficiale. Battaglie combattute spesso contro tutti, ma sempre con una straordinaria umanità. Ha dato voce agli ultimi, ai dimenticati, a chi non aveva forza né spazio per essere ascoltato – riporta testualmente l’articolo online. E lo ha fatto con gli scioperi della fame e della sete, mettendo il proprio corpo, la propria salute, la propria vita al servizio delle idee in cui credeva – viene evidenziato sul sito web. In un tempo in cui la politica è spesso rumore, rabbia e propaganda, manca terribilmente una figura come la sua, in grado di parlare di libertà con quella passione assoluta, quasi dolorosa – si legge sul sito web ufficiale. Marco ci lascia una lezione che va oltre la politica: non smettere mai di lottare per ciò che è giusto, anche quando sembra inutile, anche quando conviene tacere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Si può essere sconfitti, ma non bisogna mai sentirsi vinti.” Marco Pannella”. E’ quanto si legge in una nota a firma del consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci – precisa il comunicato. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

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