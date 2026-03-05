Emiciclo. Difesa civica regionale e Università Teramo, presentano libro ‘Flaiano e la Pubblica amministrazione’

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:04 marzo 2026 – 18:00- Pescara, 4 marzo – La Difesa civica della Regione Abruzzo, in collaborazione con l’Università degli studi di Teramo, presenterà domani, giovedì 5 marzo, alle ore 16, nella sala ‘Figlia di Iorio’ della Provincia di Pescara, il libro “Flaiano e la pubblica amministrazione – Vivere è diventato un esercizio burocratico” di Diego De Carolis. Dopo i saluti istituzionali, dialogheranno con l’autore, Antonello Canzano, docente dell’Università di Teramo; Umberto Di Primio, difensore civico regionale; Giovanni D’Alessandro, scrittore e Germano D’Aurelio, artista e studioso – recita il testo pubblicato online. Modererà l’incontro il giornalista Rai, Antimo Amore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I giornalisti sono invitati a partecipare – recita la nota online sul portale web ufficiale.

