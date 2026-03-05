- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 5, 2026
Politica

Emiciclo. Difesa civica regionale e Università Teramo, presentano libro ‘Flaiano e la Pubblica amministrazione’

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:04 marzo 2026 – 18:00-  Pescara, 4 marzo – La Difesa civica della Regione Abruzzo, in collaborazione con l’Università degli studi di Teramo, presenterà domani, giovedì 5 marzo, alle ore 16, nella sala ‘Figlia di Iorio’ della Provincia di Pescara, il libro “Flaiano e la pubblica amministrazione – Vivere è diventato un esercizio burocratico” di Diego De Carolis. Dopo i saluti istituzionali, dialogheranno con l’autore, Antonello Canzano, docente dell’Università di Teramo; Umberto Di Primio, difensore civico regionale; Giovanni D’Alessandro, scrittore e Germano D’Aurelio, artista e studioso – recita il testo pubblicato online. Modererà l’incontro il giornalista Rai, Antimo Amore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I giornalisti sono invitati a partecipare – recita la nota online sul portale web ufficiale.  

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

