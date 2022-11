Emiciclo. Dimissioni testa: convocata Giunta per elezioni

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– L’Aquila, 30 novembre – Il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha convocato per domani, giovedì 1 dicembre, alle ore 11.30 presso la Sala “Ignazio Silone” di Palazzo dell’Emiciclo, all’Aquila, la Conferenza dei Capigruppo, costituita in Giunta per le elezioni – La riunione avrà lo scopo di prendere atto delle dimissioni del capogruppo di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, e dare seguito alle procedure per la sua surroga in Consiglio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Consigliere, a seguito della elezione alla Camera dei Deputati, secondo il Regolamento del Consiglio regionale in materia di dimissioni, sarà sostituito dal candidato alle ultime regionali che avrà diritto di sedere in Assemblea Legislativa in base alla vigente legge elettorale – L’effettiva proclamazione del nuovo Consigliere sarà deliberata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio – riporta testualmente l’articolo online. (com/am)

