Emiciclo. Dimissioni Testa: prosegue mio impegno per Abruzzo

(ACRA) – “Non senza emozione ho rassegnato ieri le mie dimissioni, a margine della seduta del Consiglio regionale, dalla carica di capogruppo – Un atto dovuto, come è noto, in virtù dell’incarico che, dal 25 settembre scorso, gli abruzzesi hanno voluto affidarmi quale loro rappresentante nel Parlamento italiano – riporta testualmente l’articolo online. Quasi 4 anni di legislatura, impegnativi ed appassionanti, vissuti sempre con il massimo impegno – riporta testualmente l’articolo online. Ringrazio il presidente, Lorenzo Sospiri, per il supporto datomi in questo lungo periodo, affrontato con stima reciproca e con l’amicizia che ci lega da molto tempo – riporta testualmente l’articolo online. Ritengo doveroso ringraziare i Consiglieri, di maggioranza e di opposizione, per la dedizione dimostrata nell’espletamento dell’attività politico-amministrativa – si apprende dal portale web ufficiale. Esprimo gratitudine ai miei colleghi del gruppo consiliare dai quali ho sempre ricevuto grande sostegno e franco confronto, e ringrazio il presidente della Giunta Regionale, Marco Marsilio, e gli Assessori tutti per l’encomiabile lavoro svolto che ha contribuito a portare Fratelli d’Italia ed il centrodestra alla guida della Nazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un ringraziamento speciale va tutta la Struttura legislativa ed amministrativa del Consiglio regionale per il prezioso contributo fornito, ed oggi, ancor più di ieri, intendo ricambiare il rispetto e la fiducia dei quali ho beneficiato in ogni circostanza – si apprende dal portale web ufficiale. Non per ultimi, anzi, ringrazio gli abruzzesi nell’unico modo che io conosca: continuando ad impegnarmi al massimo per rappresentarli degnamente, consapevole del ruolo di cui mi hanno investito”. E’ quanto dichiara, il capogruppo dimissionario di FdI in Consiglio regionale e deputato, Guerino Testa – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

