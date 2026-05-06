Emiciclo. Dimore storiche e d’epoca, Mannetti-D’Incecco: passo importante per identità abruzzese

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:06 maggio 2026 – 13:04- “L’approvazione all’unanimità in Commissione della proposta di legge sulle dimore storiche e sulle residenze d’epoca rappresenta un risultato importante per l’Abruzzo, per la tutela del nostro patrimonio culturale e per la valorizzazione dei territori”. Lo dichiarano i consiglieri regionali della Lega, Carla Mannetti e Vincenzo D’Incecco, promotori del progetto di legge recante “Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione delle dimore storiche e delle residenze d’epoca”. “Ville, palazzi, castelli, masserie, casali, case padronali, giardini storici e residenze di pregio – sottolineano – costituiscono una parte essenziale dell’identità abruzzese – si apprende dalla nota stampa. Non sono soltanto testimonianze architettoniche e culturali, ma anche presìdi di memoria, bellezza e sviluppo sostenibile, soprattutto nelle aree interne e nei borghi – precisa il comunicato. La proposta di legge prevede l’istituzione del Registro regionale delle Dimore Storiche, il riconoscimento delle Residenze d’Epoca a destinazione ricettiva, la creazione di una rete regionale dedicata, nonché strumenti di promozione educativa, culturale e turistica, anche attraverso il coinvolgimento di Comuni, scuole, enti locali, fondazioni, associazioni e operatori del settore”. “Con questo provvedimento – proseguono i due consiglieri – vogliamo offrire una cornice normativa chiara e stabile, capace di sostenere chi custodisce questi beni e di inserirli in percorsi di promozione territoriale, culturale e turistica – si apprende dal portale web ufficiale. È una legge che guarda alla conservazione, ma anche alla fruizione intelligente del patrimonio, senza snaturarne la destinazione d’uso né comprometterne l’integrità”. Mannetti e D’Incecco evidenziano inoltre “ il valore dell’approvazione unanime: il voto favorevole di tutta la Commissione dimostra che, quando si lavora su obiettivi concreti e condivisi, l’interesse dell’Abruzzo viene prima di ogni appartenenza – Ringraziamo i colleghi per il contributo e il sostegno a una norma che può diventare uno strumento utile per rafforzare l’offerta turistica regionale e promuovere un modello di turismo autentico, qualificato e rispettoso delle identità locali”. “L’Abruzzo – concludono – possiede un patrimonio diffuso straordinario, spesso poco conosciuto o non adeguatamente valorizzato – riporta testualmente l’articolo online. Con questa legge intendiamo riconoscerne il valore, metterlo in rete e trasformarlo in una leva di crescita culturale, sociale ed economica per le comunità locali”. e promuovere un turismo di qualità”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it