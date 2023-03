Emiciclo. D’Incecco: 250 mila euro per emergenza alimentare

- Advertisement -

– “Aiuto ed inclusione per non lasciare indietro nessuno è un concetto chiave della Lega – viene evidenziato sul sito web. Infatti abbiamo quasi raddoppiato rispetto al passato i contributi economici per sostenere una platea, sempre maggiore, di persone e famiglie che vivono un momento di difficoltà alimentare”. Così il capogruppo della Lega in Consiglio Regionale, Vincenzo D’Incecco, sul bando pubblicato all’assessorato alle politiche sociali, del leghista Quaresimale, in cui sono stati dedicati 250 mila euro alle caritas diocesane, enti del terzo settore e associazioni di volontariato, iscritte alla piattaforma RUNTS, che da almeno due anni in modo continuativo sono impegnate nella raccolta o nella distruzione di pasti caldi e generi alimentari per chi vive in condizioni di povertà estrema e senza fissa dimora – viene evidenziato sul sito web. “Questo è senza dubbio un ottimo risultato raggiunto dalla Lega Abruzzo che concretizza un altro impegno preso con le associazioni del settore”. Conclude D’Incecco – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

