Emiciclo. D’Incecco: a Pescraa panchine dedicate a D’Annunzio e Flaiano

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Ringrazio il comitato Pescaratutela, il Fla – Festival di libri e Altrecose e “Il Fiume e la memoria” per aver riportato all’attenzione una iniziativa fortemente voluta da me e da tutto il gruppo della Lega in Comune, per la quale, nella scorsa consiliatura, ho anche presentato come capogruppo una mozione, poi approvata nella seduta dell’assise civica del 27 marzo 2023. L’iniziativa riguarda l’installazione, nelle vie di Pescara, di statue e panchine raffiguranti Gabriele D’Annunzio e Ennio Flaiano”. Così il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Vincenzo D’Incecco che aggiunge: “Sapere che anche le associazioni culturali cittadine condividono la nostra proposta mi fa molto piacere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dopo questa ulteriore richiesta, il mio augurio – dice D’Incecco – è che l’iniziativa possa al più presto vedere la luce – si apprende dalla nota stampa. Le installazioni andranno infatti ad impreziosire la città, portando benefici al territorio, e a rendere omaggio a due grandissimi protagonisti della cultura del nostro Paese, nati a Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Lo stesso riconoscimento hanno avuto anche a Gardone Riviera e Trieste – Ricordare personaggi così illustri, che fanno conoscere il capoluogo adriatico e l’Abruzzo nel mondo, è fonte di orgoglio”. (com/red)

