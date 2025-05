Emiciclo. D’Incecco: bene Ddl Governo su geografia giudiziaria. Ora è urgente l’ultima proroga

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:(ACRA) – “Ringrazio il Governo per la preziosa interlocuzione e per l’attenzione dedicata ad un tema delicato ed importante come quello della geografia giudiziaria – viene evidenziato sul sito web. Come Lega Abruzzo sosteniamo convintamente il testo dell’accordo sui tribunali da istituire, attualmente all’esame della Presidenza del Consiglio – Confidiamo che presto il disegno di legge venga licenziato dal Cdm e presentato alle Camere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tuttavia, proprio per garantire le esigenze degli operatori di giustizia e assicurare la piena operatività dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, rispetto alle fisiologiche tempistiche del Parlamento, riteniamo utile un’ultima proroga che possa accompagnare il contenuto del provvedimento che tutti attendiamo”, così il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Vincenzo D’Incecco – recita il testo pubblicato online. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it