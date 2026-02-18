- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Febbraio 18, 2026
Politica

Emiciclo. D’Incecco: contributo per Autoservizi Cerella, più certezze per lavoratori e utenti

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:18 febbraio 2026 – 09:16-  “Un intervento atteso che rafforza il trasporto pubblico locale abruzzese, garantendo stabilità al servizio e maggiori certezze per lavoratori e utenti”. Così Vincenzo D’Incecco, Capogruppo della Lega in Regione, e Sabrina Bocchino, vice coordinatore regionale della Lega Abruzzo, sull’approvazione, avvenuta ieri in Consiglio regionale, dell’emendamento – tra i cui firmatari figura lo stesso D’Incecco – che autorizza il riconoscimento di un contributo fino a 1,5 milioni di euro in favore della società Autoservizi Cerella S.r.l., a titolo di conguaglio per le annualità pregresse 2004–2012. “Attraverso questo emendamento – spiegano – vengono riconosciute somme dovute per servizi di trasporto pubblico svolti sul territorio – recita il testo pubblicato online. È un atto che dà stabilità a un’azienda che assicura collegamenti essenziali a migliaia di cittadini abruzzesi – Nel pieno rispetto della normativa regionale ed europea e previa verifica tecnico-contabile delle somme, il provvedimento – aggiungono – consente finalmente di sanare i conguagli relativi al periodo 2004–2012, garantendo, come detto, certezza amministrativa e più solidità. Si tratta di un intervento importante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sostenere il trasporto locale significa tutelare i livelli occupazionali, assicurare continuità ed efficienza nei servizi per pendolari, studenti e famiglie e difendere un presidio fondamentale soprattutto nelle aree interne – recita la nota online sul portale web ufficiale. La copertura finanziaria viene garantita da fondi accantonati negli anni dal Dipartimento competente, a cui va il nostro ringraziamento, e conferma una gestione responsabile delle risorse pubbliche, orientata alla qualità dei servizi”. (com/red)  

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

