Emiciclo. D’Incecco: contributo per Autoservizi Cerella, più certezze per lavoratori e utenti

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:18 febbraio 2026 – 09:16- “Un intervento atteso che rafforza il trasporto pubblico locale abruzzese, garantendo stabilità al servizio e maggiori certezze per lavoratori e utenti”. Così Vincenzo D’Incecco, Capogruppo della Lega in Regione, e Sabrina Bocchino, vice coordinatore regionale della Lega Abruzzo, sull’approvazione, avvenuta ieri in Consiglio regionale, dell’emendamento – tra i cui firmatari figura lo stesso D’Incecco – che autorizza il riconoscimento di un contributo fino a 1,5 milioni di euro in favore della società Autoservizi Cerella S.r.l., a titolo di conguaglio per le annualità pregresse 2004–2012. “Attraverso questo emendamento – spiegano – vengono riconosciute somme dovute per servizi di trasporto pubblico svolti sul territorio – recita il testo pubblicato online. È un atto che dà stabilità a un’azienda che assicura collegamenti essenziali a migliaia di cittadini abruzzesi – Nel pieno rispetto della normativa regionale ed europea e previa verifica tecnico-contabile delle somme, il provvedimento – aggiungono – consente finalmente di sanare i conguagli relativi al periodo 2004–2012, garantendo, come detto, certezza amministrativa e più solidità. Si tratta di un intervento importante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sostenere il trasporto locale significa tutelare i livelli occupazionali, assicurare continuità ed efficienza nei servizi per pendolari, studenti e famiglie e difendere un presidio fondamentale soprattutto nelle aree interne – recita la nota online sul portale web ufficiale. La copertura finanziaria viene garantita da fondi accantonati negli anni dal Dipartimento competente, a cui va il nostro ringraziamento, e conferma una gestione responsabile delle risorse pubbliche, orientata alla qualità dei servizi”. (com/red)

