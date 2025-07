Emiciclo. D’Incecco: cordoglio per la scomparsa del professor Agostino Consoli

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– ” Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa del professor Agostino Consoli, figura di altissimo profilo scientifico e umano, che ha dato un contributo straordinario al sistema sanitario e universitario del nostro territorio”. Così Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega Abruzzo e Marco Di Giacomo, segretario cittadino della Lega Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Professore ordinario di Endocrinologia e direttore del Centro di Ricerca Clinica del Centro Studi e Tecnologie Avanzate dell’Università ‘d’Annunzio’ di Chieti-Pescara, Consoli dal 2014 guidava anche l’Unità Operativa Complessa di Endocrinologia e Malattie Metaboliche della Asl di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. “Un professionista integerrimo, di straordinaria competenza e rigore – sottolineano D’Incecco e Di Giacomo – che ha formato generazioni di medici e rappresentato un riferimento insostituibile per l’ospedale di Pescara e la comunità scientifica”. Nel 2019, il Comune di Pescara gli ha conferito il Delfino d’Oro, su proposta dello stesso D’Incecco – “Un riconoscimento meritato – spiegano i due rappresentanti della Lega – per il prestigio che ha portato alla città e all’intero Abruzzo con il suo impegno civile e professionale – La sua perdita lascia un grande vuoto – riporta testualmente l’articolo online. Alla famiglia va il nostro pensiero commosso e la nostra vicinanza”. (com/red)

