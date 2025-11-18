Emiciclo. D’Incecco: dal Consiglio risposte ad agricoltori, allevatori, territori e famiglie

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:18 novembre 2025 – 16:11- “L’opposizione polemizza, noi lavoriamo per gli abruzzesi – precisa la nota online. Con le misure approvate oggi in Consiglio regionale abbiamo dato risposte ad agricoltori, allevatori, territori e famiglie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tutti impegni mantenuti”- Così Vincenzo D’Incecco, Capogruppo della Lega e presidente della Commissione Bilancio – aggiunge testualmente l’articolo online. “I 100 mila euro previsti nella legge regionale 29 novembre 2021 (n.23 art.4), inizialmente destinati al mattatoio di Pescara, chiuso nel 2023, andranno ora a quello di Civitella Casanova per consentirne sistemazione e riapertura – viene evidenziato sul sito web. Sono molto soddisfatto perché diamo una risposta ad una esigenza molto sentita dagli allevatori e dall’intero territorio – recita il testo pubblicato online. Abbiamo poi stanziato 500 mila euro quali contributi per i danni causati dalla fauna selvatica, anche protetta, e disposto per il 2025 l’incremento di 100 mila euro per l’Associazione Regionale Allevatori Abruzzo sul bilancio di previsione 2025/2027. Avevamo promesso che avremmo posto rimedio alle mancanze di bilancio e oggi – sottolinea D’Incecco – lo abbiamo fatto – riporta testualmente l’articolo online. Come presidente della prima Commissione, sono molto soddisfatto anche di questo, avendo ascoltato le loro istanze durante le varie sedute – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Abbiamo destinato inoltre 300 mila euro alle riserve naturalistiche, 500 mila euro alla Fira per la gestione del centro sportivo Le Naiadi e 260 mila euro ad Arpa per le spese di funzionamento – recita il testo pubblicato online. Centomila euro sono stati stanziati per sostenere i Mercatini di Natale di Caramanico Terme, evento ormai consolidato che attira visitatori anche da fuori regione – Interventi concreti, mirati e coerenti con gli impegni presi”, conclude – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

