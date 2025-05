Emiciclo. D’Incecco e Mannetti: 60 milioni di euro per la sicurezza, una svolta per i territori

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Oggi si compie un passo fondamentale per la sicurezza e la viabilità delle strade di competenza provinciale – Con la firma delle concessioni di finanziamento relative agli interventi per la messa in sicurezza e l’adeguamento funzionale delle strade provinciali, nell’ambito dell’Accordo per la Coesione FSC 2021-2027, per un importo di 60 milioni di euro, le quattro province possono dare avvio alle attività programmate, fondamentali per la sicurezza dei cittadini e lo sviluppo dei territori”. Lo dichiarano i consiglieri regionali della Lega, Vincenzo D’Incecco e Carla Mannetti. “Grazie a un lavoro sinergico tra Regione e Province – proseguono – si danno risposte concrete alle esigenze delle comunità locali – precisa il comunicato. E, quindi, maggiore sicurezza, accessibilità, vivibilità e sviluppo turistico, in particolare per le aree interne”. Nella Provincia dell’Aquila (16.437.228 euro) gli interventi saranno distribuiti su più arterie caratterizzate da criticità. Sono previsti lavori di mitigazione del dissesto idrogeologico, rischio valanghe e caduta massi, adeguamento delle barriere di sicurezza e consolidamento infrastrutturale – Nella Provincia di Chieti (17.270.403 euro) gli interventi interesseranno l’intera rete provinciale e sono suddivisi in tre lotti funzionali, come da Decreto Presidenziale n. 34 del 19/03/2025. Per la Provincia di Pescara (9.946.033 euro), il piano comprende adeguamento di barriere stradali e segnaletica sull’intera rete viaria (1.446.000 euro); opere di adeguamento e potenziamento in contrada Barco a Spoltore, via Tratturo a Montesilvano e via Prati a Pescara (3.700.000 euro); realizzazione della variante di Tocco da Casauria (3.500.000 euro); messa in sicurezza della SP10 nel Comune di Montebello di Bertona (1.300.000 euro). Nella Provincia di Teramo (16.346.336 euro), gli interventi mirano a migliorare le condizioni di sicurezza della rete esistente, con particolare attenzione a segnaletica verticale e orizzontale, manufatti e dispositivi di sicurezza passiva – viene evidenziato sul sito web. “La nostra coalizione continua a lavorare con serietà per migliorare le infrastrutture della regione – concludono D’Incecco e Mannetti – consapevoli che la qualità della rete stradale è un requisito imprescindibile per la sicurezza, l’economia e l’attrattività dell’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Ringraziamo tutti gli amministratori e i tecnici che hanno reso possibile questo importante risultato”. (com/red)

