Emiciclo. D’Incecco e Mannetti: rete irrigua del Fucino opera strategica per l’intero Abruzzo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Con l’approvazione del progetto per la realizzazione della rete irrigua a pressione della Piana del Fucino, si apre una nuova stagione per uno dei territori agricoli più produttivi e strategici d’Italia”. A sottolinearlo sono i consiglieri regionali della Lega Vincenzo D’Incecco e Carla Mannetti, che esprimono dunque soddisfazione per l’adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), atto fondamentale che consente l’avvio di un’opera attesa da anni – “Questo intervento – proseguono Mannetti e D’Incecco – avrà un impatto concreto e duraturo sulla qualità delle coltivazioni, sull’efficienza nella gestione delle risorse idriche e sulla sostenibilità ambientale, elementi oggi più che mai fondamentali per il futuro dell’agricoltura – si legge sul sito web ufficiale. La realizzazione della rete in pressione ridurrà gli sprechi d’acqua, favorirà l’utilizzo di fonti idriche superficiali, abbatterà i consumi energetici e garantirà un’irrigazione di qualità anche alle aree più distanti dalle sorgenti – precisa la nota online. Un grande ringraziamento va al vicepresidente della Giunta regionale e assessore con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente per il lavoro svolto – recita il testo pubblicato online. Il suo impegno – concludono – ha permesso di superare un iter complesso, portando a compimento un passaggio fondamentale verso la realizzazione di un’infrastruttura moderna, efficiente e sostenibile”. (com/red)

