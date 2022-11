Emiciclo. D’Incecco: “Eccellenza Contratto Fiume Pescara”

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Il Contratto di Fiume Pescara, finanziato dalla Regione Abruzzo nel 2021, è stato individuato come caso studio dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, l’unico del centro Italia, insieme ad altri due a livello nazionale”. Così il capogruppo della Lega in consiglio regionale, Vincenzo D’Incecco – “Tutto ciò è stato possibile solo grazie alla preziosa collaborazione del vice presidente della Giunta, Emanuele Imprudente, che è riuscito a garantire i fondi necessari per il Contratto Fiume Pescara utile per tutelare 46 chilometri di territorio e 17 comuni della provincia di Chieti e Pescara – Questo Contratto di Fiume, sottoscritto lo scorso 6 settembre, è nato – sottolinea D’Incecco – per far sintesi tra i diversi portatori di interesse, pubblici e privati, per dare sia risposte adeguate alle criticità territoriali e ambientali dei bacini fluviali ma anche per attivare tempestivamente tutti gli strumenti partenariali utili al pieno raggiungimento degli obiettivi condivisi nel Primo Programma d’Azione da 100 milioni di euro – Questo importante processo partecipativo tra gli Enti Pubblici sarà coordinato dal bravissimo RUP l’architetto Ester Zazzero Sono orgoglioso che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha promosso a pieni voti la nostra idea di collaborazione tra enti pubblici e privati in materia ambientale”. Conclude D’Incecco

