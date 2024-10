Emiciclo. D’Incecco: “Grazie per nomina a coordinatore regionale della Lega Abruzzo”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Ringrazio Matteo Salvini per la fiducia che con la nomina a coordinatore regionale della Lega Abruzzo ha voluto accordarmi – precisa il comunicato. Fiducia che mi impegnerò a ricambiare mettendo tutto me stesso affinché il partito sia sempre più forte e radicato sul territorio – Ma un grande ringraziamento va anche al vice segretario federale Claudio Durigon, vicino alla nostra regione, e naturalmente al Sottosegretario Luigi D’Eramo, che proseguirà ad essere per tutti noi una guida e un punto di riferimento”. Lo scrive il consigliere regionale, Vincento D’Incecco, e continua: “Con D’Eramo, che ha svolto un grande lavoro, in questi anni abbiamo operato in piena sintonia, spalla a spalla, e oggi possiamo contare su una squadra coesa – Con la stessa sintonia, continueremo a portare avanti le battaglie per l’Abruzzo e gli abruzzesi – precisa la nota online. Insieme ai dirigenti del partito, agli amministratori locali, alla Lega Giovani e ai militanti sono certo che potremo fare un ottimo lavoro, rafforzando sempre di più, come detto, la presenza del partito sui territori – precisa la nota online. I cittadini sono la forza della Lega e andremo avanti per rispondere alle loro esigenze, come abbiamo sempre fatto”. (com/red)

