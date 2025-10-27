- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Ottobre 27, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaEmiciclo. D’Incecco incontra sindaco di Capljina: Abruzzo modello di sviluppo per la...
Politica

Emiciclo. D’Incecco incontra sindaco di Capljina: Abruzzo modello di sviluppo per la Bosnia Erzegovina

- Spazio Pubblicitario 02 -

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– Questa mattina, nella sede pescarese del Consiglio regionale, il capogruppo della Lega e presidente della Commissione Bilancio, Vincenzo D’Incecco, ha ricevuto Iva Raguz, sindaco della città di Capljina (Bosnia Erzegovina), in visita in Abruzzo per conoscere da vicino l’esperienza e l’organizzazione del sistema agroalimentare regionale e in particolare del Centro “La Valle della Pescara” di Villanova di Cepagatti, una delle strutture di riferimento del comparto – recita il testo pubblicato online. L’obiettivo è quello di realizzare un progetto analogo nel proprio territorio, dove si punta alla nascita del primo centro agroalimentare della Bosnia Erzegovina – si apprende dal portale web ufficiale. “La missione – spiega in una nota D’Incecco – è stata resa possibile grazie al supporto del Polo d’Innovazione del Made in Italy, presieduto da Angelo D’Ottavio”. Nell’occasione, la delegazione ha fatto visita anche al Consiglio regionale, dove ha incontrato D’Incecco – riporta testualmente l’articolo online. “Siamo orgogliosi che l’Abruzzo possa rappresentare un modello per la nascita del primo centro agroalimentare della Bosnia Erzegovina”, sottolinea D’Incecco – riporta testualmente l’articolo online. “Siamo pronti a mettere a disposizione la nostra esperienza e le competenze sviluppate sul territorio affinché questo progetto possa diventare un esempio di sviluppo sostenibile e di valorizzazione delle eccellenze locali – aggiunge la nota pubblicata. Il dialogo tra territori – conclude – è un’opportunità per rafforzare la cooperazione e promuovere il Made in Italy anche oltre i confini nazionali”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it