Emiciclo. D’Incecco incontra sindaco di Capljina: Abruzzo modello di sviluppo per la Bosnia Erzegovina

Questa mattina, nella sede pescarese del Consiglio regionale, il capogruppo della Lega e presidente della Commissione Bilancio, Vincenzo D'Incecco, ha ricevuto Iva Raguz, sindaco della città di Capljina (Bosnia Erzegovina), in visita in Abruzzo per conoscere da vicino l'esperienza e l'organizzazione del sistema agroalimentare regionale e in particolare del Centro "La Valle della Pescara" di Villanova di Cepagatti, una delle strutture di riferimento del comparto. L'obiettivo è quello di realizzare un progetto analogo nel proprio territorio, dove si punta alla nascita del primo centro agroalimentare della Bosnia Erzegovina. "La missione – spiega in una nota D'Incecco – è stata resa possibile grazie al supporto del Polo d'Innovazione del Made in Italy, presieduto da Angelo D'Ottavio". Nell'occasione, la delegazione ha fatto visita anche al Consiglio regionale, dove ha incontrato D'Incecco. "Siamo orgogliosi che l'Abruzzo possa rappresentare un modello per la nascita del primo centro agroalimentare della Bosnia Erzegovina", sottolinea D'Incecco. "Siamo pronti a mettere a disposizione la nostra esperienza e le competenze sviluppate sul territorio affinché questo progetto possa diventare un esempio di sviluppo sostenibile e di valorizzazione delle eccellenze locali. Il dialogo tra territori – conclude – è un'opportunità per rafforzare la cooperazione e promuovere il Made in Italy anche oltre i confini nazionali".

