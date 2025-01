Emiciclo. D’Incecco (Lega): “Plauso ai Carabinieri di Chieti per operazione antidroga”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Un plauso ai Carabinieri del Comando provinciale di Chieti per l’operazione che ha portato ieri all’arresto, dopo un inseguimento di tre chilometri, di un 55enne pescarese con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e alla sua denuncia per resistenza a pubblico ufficiale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel bauletto dello scooter, su cui l’uomo si è dato alla fuga, è stata trovata droga, altra ancora in una villa che aveva trasformato in una sorta di centrale di spaccio – aggiunge testualmente l’articolo online. Come sempre i militari dell’Arma hanno fatto il proprio encomiabile dovere nei confronti di chi non rispetta la Legge e mette in pericolo vite – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Da parte della Lega pieno e assoluto sostegno alle forze dell’ordine che ogni giorno garantiscono legalità e sicurezza”. Così il coordinatore regionale della Lega Abruzzo, Vincenzo D’Incecco – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

